Ezt pengesd le, tudóskám!

A punkzenészek hülyék. A rockzenészek hülyék. Sőt, a zenészek hülyék, vélik néhányan, mert nincs rendes szakmájuk, csak szórakoznak, meg eleve hosszú a hajuk, büdösek és kiabálnak, jobb esetben csellóznak vagy zongoráznak, no de azért az sem egy szőlőkapálás, valljuk be.

A tudósok ezzel szemben a közvélekedés szerint okosak, bár gyakran ők is jóval kényelmesebb munkákkal kötik le magukat (amikor nem, akkor mondjuk megeshet, hogy a csatornában gázolnak vagy felcsapnak szúnyogcsalinak).

Na de mi van akkor, ha az ember egyszerre rocksztár is és tudós is?

Az ismertebb zenész-tudósok vagy tudós-zenészek mellett akadnak olyanok is, akik az egyik területen összehasonlíthatatlanul jobban muzsikáltak, mint a másikon, mások mindkét pályát csúcsra járatták. Akadnak persze olyanok is, akik minden érdemük elismerése mellett csak névleg doktorok, ilyen például Dr. John amerikai blues-zenész vagy Mandawuy (Dr.) Yunupingu ausztrál énekes, zenész, polgárjogi harcos is. Előbbi azért kapta (adta magának) a tudományos fokozatot, mert közben a woodoo-doktorokra gondolt, utóbbinak azért adományozták a tisztelői, mert sokat tett az őslakosok oktatásáért és jogaiért (és a legendáriu szerint naponta körülbelül 33 liter sört ivott meg). No de kik azok, akik még ennél is többet tettek le az asztalra?

Brian May – gitáros, asztrofizikus

Brian May – március óta, mióta III. Károly lovaggá ütötte, Sir Brian May – 2007-ben asztrofizikából doktorált, mondjuk hivatalosan nem ezzel, hanem a Queenben nyújtott teljesítménye és környezetvédelmi aktivitása miatt érdemelte ki a címet. May már 1970-ben is matematikát és fizikát hallgatott az Imperial College Londonban, a turnézás mellé viszont már nehezen fért be a tudomány, így a tanulmányait elhalasztotta. 2007-ben doktorált, azóta dolgozott a NASA-val, megalapította a Nemzetközi Aszteroidanapot és közreműködött az állatövi fényeket okozó por 3D-leképezésében is. A tudományos életben May a tenerifei Observatorio del Tiede Fabry-Perot spektrométerét használja, a világ száz legjobb gitárosának egyikeként pedig a Red Special nevű gitárt, amiket az 1960-as évek elején készített az apukájával, Harold Mayjel egy kandalló darabjának felhasználásával.

Graham Wiggins – didgeridoos, fizikus

Wiggins Amerikában született, Oxfordban doktorált fizikából, és egy klasszikus ausztrál népi hangszerrel lett ismert a világzenei underground körökben. Mindkét területén átalakította azt, amin dolgozott: a didgeridoora billentyűket szerelt, a Massachusetts General Hospitalban pedig az MRI képalkotását tökéletesítette. A Wiggins által megalkotott szenzorok hatszor olyan éles képet biztosítottak, mint a korábbiak, a képalkotás pedig az új módszerrel tízszer gyorsabb lett. Mindeközben aktívan zenélt is: 1990 után Hannibal, majd Dr. Didg néven lépett fel, a zenekar weboldala szerint 2009-ig 17 lemezt adott ki, és miután a kezdeti időkben saját maga árulta a cédéket Angliában, végül a Glastonburyn és a Grateful Dead mellett is felléphetett. Graham Wiggins 2016-ban hunyt el.

Dexter Holland – Énekes, gitáros, molekuláris biológus

Dexter, eredeti nevén Bryan Keith Holland, az Offspring frontembere biológusnak készült, aztán jött a punk rock. A Dél-Kaliforniai Egyetemen azért BA fokozatot szerzett biológiából és MA-t molekuláris biológiából, majd miután megszórta a világot a kilencvenes évek legtöbbet játszott kalipunk slágereivel. Holland 1990-ben kezdte meg a phd-jét az USC-n, végül 2017-ben fejezte be. A zenész elsősorban molekuláris biológiával és virológiával foglalkozik, a fő témája a HIV-kutatás. Az Offspring még mindig aktív, de azért már nem annyira, mint annak idején, így Holland várhatóan a továbbiakban több időt szánhat majd az AIDS-kutatásra. Az Offspring legutóbbi lemeze, a Let the Bad Times Roll 2021-ben jelent meg, a zenekar jelenleg a tizenegyedik stúdióalbumán dolgozik.

Paulo Vanzolini – zeneszerző, zoológus

Paulo Emilio Vanzolini minden idők legsikeresebb São Paolo-i szambaszerzője volt, emellett a brazil zoológia atyjaként is tisztelik. Összesen húsz különböző fajt neveztek el róla, 1947-ben orvosként végzett, majd a Harvardon szerezte meg zoológusi diplomáját. Bő harminc éven át, 1962 és 1993 között volt a brazil Zoológiai Múzeum igazgatója. Első szambaszámait orvostanhallgató korában írta az ötvenes években. Összesen négy lemeze jelent meg, ezek közül az egyetlen, amin ő maga játszik, az 1981-es Por ele mesmo. Tudományos munkatársként 2013-ban bekövetkezett haláláig aktív maradt a São Paoló-i egyetemen, utolsó lemeze, az Acerto de contas, amelyen Brazília leghíresebb művészei játszották a dalait, 2003-ban jelent meg. Vanzolini összesen körülbelül 75 dalt komponált, emellett 6 könyvet és 145 tudományos publikációt jelentetett meg.

Moloch – gitáros, politikafilozófus

Az izraeli black metal-formáció, a Melechesh gitárosa már a saját köreiben elég ismert előadónak számított, amikor tanulmányi szabadságot vett ki, hogy befejezze a phd-képzését filozófiából. Nadim Khoury, művésznevén Moloch jelenleg egy norvég egyetemen tanít, oktatóként és kutatóként leginkább a közel-keleti identitás, az ottani konfliktusok és narratívák érdeklik. Moloch 2013-ig, húsz éven keresztül volt aktív a Melecheshben, ez idő alatt a zenekar a saját állítása szerint megteremtette a babilóniai metal műfaját. Khoury a hat nagylemez közül ötön játszott, tudósként egy könyvet és 12 tudományos publikációt jegyez.

Greg Graffin – énekes, evolúcióbiológus

Greg Graffin az 1979-ben alapított klasszikus kaliforniai punkbanda, a Bad Religion frontembere, emellett MA diplomája van geológiából, biológiából phd-zett és evolúcióbiológiával foglalkozik. Graffin mindeddig hét könyvet írt, ezek közül egy önéletrajz, a többi vagy az evolúcióval, vagy a punk evolúciójával foglalkozik, disszertációjában, amit később kibővítve könyv formában is megjelentetett, a vallás és az evolúció kapcsolatával foglalkozott. A negyven éve aktív Bad Religion eddig 17 stúdióalbumot, összesen nagyjából 300 számot adott ki, mindegyiken ő énekelt, emellett a Kaliforniai Egyetemen és a Cornellen oktat.

Ville-Petri Friman – énekes, gitáros, evolúcióbiológus

Ville Friman a York-i Egyetem oktatója, evolúcióbiológus, 87 tudományos publikáció szerzője, egyébként pedig az Insomnium énekes-gitárosa. A melodikus death metalt játszó finn zenekar eddig nyolc nagylemezt jelentetett meg, és bár Friman az utóbbi időkben az egyetemi elfoglaltságai miatt a turnékra kevesebb időt tud szánni, az alapítás óta aktív tag. A melodikus death az a műfaj, ahol nem dühösen, hanem szomorúak amiatt, hogy nincs bedugva a gitárjuk a hegyen. Az Insomnium másik magasan képzett tagja Ville Vänni, a zenekar eredeti gitárosa, aki azért szállt ki 2011-ben, mert sebészként nem volt ideje turnézni, és úgy is érezte, hogy gitárosként tönkreteszi az egyébként műtésre tartogatott ujjait. Vänni jelenleg egyébként az Észak-Karéliai Kórház orvosa.

Dr. Alban – fogorvos

Dr. Alban egy személyben testesíti meg a multikultit, a földrajzi katyvaszt és a kilencvenes évek rosszabbik felét. A svéd előadóművész a neve ellenére nem albán, viszont Alban Nwapa néven született Nigériában, majd Svédországban tanult fogorvosnak, ahol az orvosi egyetem mellett DJ-ként próbált pénzt keresni. Alban már meg is nyitotta a saját rendelőjét, amikor 1990-ben lehetőséget kapott a SweMix kiadótól (illetve a vezetőjétől, Denniz Poptól, vagyis Dag Krister Vollétól), ekkor jelent meg a Hello Afrika, ami egymillió példányban kelt el világszerte. Dr. Alban 7 stúdióalbumot jelentetett meg, a covid idején, 2010 óta pedig a Hello Afrika remixeivel próbálja visszaállítani egykori dicsőségét. Leghíresebb száma, az It’s my life 1992-ben jelent meg, a fogorvosi praxishoz a sikerek után nem tért vissza, saját lemezkiadója van, a Dr. Records.

Wagner Lamounier – énekes, közgazdász

Wagner Lamounier közgazdászprofesszor Középföldén, a Minas Gerais Állami Egyetemen tanít (valójában Brazíliában), és mindeddig 69 tudományos publikációval büszkélkedhet, korábban viszont a brazil thrash-legenda Sepultura első énekese volt. Annak ellenére, hogy csak a zenekar 1985-ös első kislemezén, a Bestial Devastation-ön énekelt, igazán a saját zenekarával, a Sarcofagóval hagyott nyomot a metalzenében. Számos északi black- és death-formáció tekinti a műfaj előfutárának, sokan úgy tartják, hogy Lamounier alapozta meg a technikás death műfaját is. A Sarcofago 2000-ben feloszlott, Lamounier még mindig tanít az egyetemen.



Art Garfunkel - dalszerző, énekes, matematikus

Art Garfunkel művészettörténetből szerezte meg a BA-diplomáját, majd átnyergelt a matematikára, amiből a Simon and Garfunkel első sikere, a Sound of Silence lemez felvételének idején, 1966-ban doktorált is. Ő és Paul Simon (a Simon and Garfunkelből ő volt Simon) még az iskolában ismerkedtek meg, első zenei sikereiket is együtt aratták Tom & Jerry néven, de a Simon and Garfunkel tette őket világhírűvé. A dalszerzés és az éneklés mellett Garfunkel költőként és színészként is ismert.

