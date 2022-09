Összesen 20 000 000 000 000 000 hangya élhet a Földön

Segítsd a munkánkat! A Qubit a szabad és tájékozott magyar nyilvánosságért dolgozik.

A Hongkongi Egyetem és a németországi Julius Maximilian Egyetem kutatói szerint sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy a földön mászó hangyákból összesen mennyi élhet ezen a bolygón, ezért hát nekiálltak, és korábbi tanulmányok adatai alapján felbecsülték a számukat.

Ehhez összesen 489 olyan kutatás eredményeit vetették össze, amelyek a világ különböző részein szabványosított módszerekkel vizsgálták a hangyák egyedszámát, majd az adatok extrapolálásával közzétették becslésüket, miszerint 20 billiárd (20 000 000 000 000 000) hangya élhet a Földön.

Ebből a globális hangyapopuláció teljes biomasszájára (szervesanyag-tömegére) is tudtak következtetni, ami körülbelül 12 millió tonna lehet – ez több, mint a vadon élő emlősöké (7 millió tonna) és madaraké (2 millió tonna) együttvéve. Összehasonlításképp, az emberek teljes biomasszája 60 millió tonna, vagyis a hangyák becsült tömegének ötszöröse.

A kutatók szerint a mostani becslés mutatja a legteljesebb képet a Föld hangyapopulációjáról, mivel eddig leginkább területi összesítések készültek, de azért így is vannak hiányosságok, ugyanis a régiós hangyaszámlálásokat is leginkább a földön végezték, így a föld alatt vagy a fákon mászkáló egyedeket nem rögzítették, illetve az afrikai és az észak-ázsiai hangyastatisztikák is hiányosak.

A hangyáknak több mint 15 ezer faját és alfaját ismeri a tudomány, és mára az is egyértelművé vált, hogy a legtöbb biológiai ökoszisztémában létfontosságú szerepet töltenek be, a magok szétszórása, a talajcserén keresztül a tápanyagok hozzáférhetőségének növelése, valamint a hangyával táplálkozó állatok ellátása révén.

„Tanulmányunkkal megalapozzuk a hangyák számának és biomasszájának globális eloszlásáról alkotott képet, így a jövőben ugyanazokon a helyeken, ugyanazokkal a módszerekkel vizsgálhatjuk ezek változását” – mondta a német egyetem kutatója, Sabine Nooten a tanulmány fontosságáról.

