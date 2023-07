Videóajánló: Erdőt irtanak, hogy kevesebb legyen az erdőtűz

facebook twitter tumblr linkedin

Kik?

A One Army csapata 2020-ban vásárolt egy 10 hektáros földdarabot Portugáliában, nem messze az ország középső részén fekvő várostól, Coimbrától. A nemzetközi szervezet célja, hogy globális szinten tegyen azért, hogy a Föld élhető maradjon; hitvallásuk szerint ehhez rendelkezésre áll számos olyan eszköz, amiket az emberek fejlesztettek (ilyenek a nap- és szélerőművek, amiket maguk is használnak a táborban). Épp ezért a Project Kampben sem zárkóznak el az ilyen technológiáktól, de ahelyett, hogy minden tekintetben modern eszközökre és anyagokra bíznák magukat, igyekeznek felmérni, hogy van-e olyan természetes alternatíva, ami számukra is elérhető.

Ezzel a szemlélettel vágtak bele 3 éve a projektbe: azt akarják megmutatni a világnak, hogy élhetnénk kevésbé természetpusztító módon is, az egyén helyett pedig érdemes a gazdálkodást és az infrastruktúrát is kis közösségek köré építeni.

A szervezetnek nem ez az egyetlen bolygómentő ötlete: foglalkoznak a divatipar fenntarthatóságával, az elektronikai eszközökből keletkező hulladékok újrahasznosításának lehetőségével és a műanyagszemét felhasználásával is.

Mit?

A Project Kamp tulajdonképpen olyan kísérlet, ami még több kisebb-nagyobb kísérleti feladatból áll össze. A tábor alapítói vállalták, hogy az általuk megvásárolt területen a természetet tisztelve önfenntartó működést érnek el. Ehhez először saját lakóautóikkal érkeztek, ma pedig már konténerházakat is használnak. De mindig van min bővíteni, folyamatosan azon dolgoznak, hogy kényelmesebb, élhetőbb környezetet alakítsanak ki. Ezért építettek például pizzakemencét meg egy diszkrét, kényelmesen használható szabadtéri zuhanyzót is.

Azonban miközben kényelmesebbé varázsolják az alaptábort, kipróbálnak új anyagokatm és minden fejlesztést alaposan dokumentálnak. Erre a One Army szerint azért van szükség, hogy mások bárhol a világban megismételhessék azt, amit ők a portugál birtokon véghezvisznek. Például több jógateraszt is építettek a 9 hektáros területen, hogy megvizsgálják, vajon melyik, a területen egyébként előforduló faanyag a legtartósabb (egyelőre az eukaliptusz, a fenyő és az óriás tuja közül az utóbbi bizonyult a legellenállóbbnak). Az ilyen tapasztalatok segíthetnek másoknak is abban, hogy megválasszák a faanyagot, amivel dolgoznak, akár házat, akár nyaralót, akár saját önfenntartó birtokot építenek.

Mivel a Project Kamp lényege, hogy a közösség tartsa fenn a területet, egyelőre a szükséges infrastruktúra kiépítésével, fenntartásával és új ötletek tesztelésével foglalkoznak, és vendégeket nem fogadnak, csak olyan önkénteseket, akik pár hónapnyi munkáért cserébe kipróbálhatják az önfenntartó táborozást. Ezt egyébként a már létrehozott alap infrastruktúra biztosítja: a konténerkonyha, a szerszámos fészer és a pizzasütő kemence terasza, ami közösségi irodaként is szolgált egészen az új, harmadik szezon kezdetéig. Szintén az ide érkező önkéntesek segítségével tisztítottak ki az előző szezonban egy régi vízgyűjtőt, egy kutat, valamint újrafüvesítettek egy kis területet az újdonsült vízesések mellett is.

A birtokon található romos kisházat ugyancsak a második évadban újították fel, ehhez újra felhasználták az eredeti fal tégláit, hőszigetelésnek pedig a környéken őshonos fa, a paratölgy kérgéből gyártottak elemeket. Ezeket a tetőn és a falakon is felhasználták. Új támasztószerkezetet építettek fából, és a burkolatokat szintén fából készítették el. A kisházat vendégházként szeretnék majd hasznosítani, egyelőre viszont itt rendezték be az irodát, ahol a videók készülnek, és ahol további adminisztratív teendőket látnak el.

photo_camera A Project kamp egy önellátó, kis közösség köré szervezett és kivitelezett gazdálkodás, ami nemcsak elvesz a Földtől, hanem igyekszik vissza is adni valamit. Fotó: Project Kamp

Nem minden fa van itt jó helyen

A tábor szellemiségétől egészen idegennek tűnik az a grandiózus projekt, amelynek során a területen invazív fajnak számító perzsa selyemakácfákat próbálják ritkítani, kiirtani. Ezt az akácfajtát előszeretettel ültetik városokban, mert gyorsan nő, dekoratív, és kellemes hangulatú fasorokat lehet vele létesíteni. Sok más erdőhöz hasonlóan viszont a portugál erdőben is kimondottan káros a jelenléte.

A térségben pár éve, még a tábor alapítása előtt erdőtüzek pusztítottak, amit elsősorban ezek az akácok tápláltak, ugyanis ez a fa nagyon könnyen és meglehetősen gyorsan ég. A Project Kamp területén ezért fontos feladatnak tartják, hogy gyérítsék az állományt, hiszen ez a fa nemcsak az erdőtüzek miatt jelent veszélyt, hanem az őshonos fajok életterét is korlátozza. Az irtásával egy esetleges tűz tovaterjedése is meggátolható, illetve az oltás is gyorsabb lehet, ha nem ilyen, könnyen lángra kapó fák alkotják az erdő nagy részét. A száraz nyári hónapokban pedig sajnos fel kell készülni arra, hogy tűz üthet ki: Portugáliában is egyre forróbbak a nyarak, csapadék pedig inkább télen hullik. Ahhoz, hogy a görög szigeteken épp pusztító erdőtüzekhez hasonló katasztrófákat elkerüljék, nem elég az oltási lehetőségekben gondolkodni, muszáj a megelőzésre is gondot fordítani.

A táborlakók tehát fairtásra adták a fejüket, ráadásul meglehetősen nagy területeket kell megtisztítaniuk az akácostól. A kivágott fákból aztán darabolás után tüzelőt aprítanak, amit biztonságosan tárolnak, és egyéb hasznosítási lehetőségekre is gondoltak.

Ahogy minden projektet, az akác felhasználási módjait is összegyűjtötték a projekt oldalán. Így például készítettek belőle lépcsőket, a kérgéből kosarakat, hátvakarót és bárszéket is.

Hol?

A Project Kamp Portugáliában, Coimbrától nem messze, Lisszabon és Porto között nagyjából félúton működik egy erdőkkel borított völgyben. Az eseményeket a Project Kamp Youtube-csatornáján lehet követni; a támogatók a Patreonon keresztül egy héttel korábban megnézhetik a legújabb epizódot.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: