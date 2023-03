Videóajánló: Káprázatos látvány nyújt a középkori vár, amit egy baráti társaság 25 éve épít Franciaországban

facebook twitter tumblr linkedin

Michel Guyot és öccse, Jacques már több mint 15 éve kastélytulajdonos volt, amikor eldöntötte, hogy az 1979-ben megvásárolt Château de Saint-Fargeau felújítása mellett belevág egy teljesen új vár építésébe. És nem is akárhogyan: a középkor rajongóiként egy igazi, korabeli várat akartak építeni, olyan módszerekkel és alapanyagokkal, amilyenek a kiszemelt korban is rendelkezésre álltak.

A Guédelon nevű várat Párizstól kétórányi útra délre, az egykori Burgundia területén, egy erdőben építik. A helyszín kiválasztásánál az volt a legfontosabb, hogy helyben elérhetők legyenek a kellő nyersanyagok: kő, fa, homok, víz, agyag. 1997-ben sikerült megtalálni Treigny közelében a megfelelő helyet, egy 12 hektáros erdővel és a 10 ezer köbméteres homokkőmennyiséget biztosító kőbányával, ráadásul az egész területet mindössze 6500 frankért (vagyis kevesebb mint 250 ezer forintért) sikerült megvásárolni.

Elsőként azt kellett eldönteni, hogy milyen kor építészetét akarják követni – nagy a különbség egy 6. századi fából készült erőd és egy 1500-as évekbeli kőkastély között. A felfogadott régészek, történészek, építészek és más szakértők végül a 13. század mellett döntöttek, és egy évszámot is sikerült kitűzni: az építkezés tehát a guédeloni időszámítás szerint 1229-ben kezdődött, így ma 1254-et írunk.

photo_camera A vár állapota 2000-ben és 2008-ban Forrás: Wikimedia Commons

Az építkezés kőművesmestere, Florian Renucci szerint kísérleti építészetben utaznak, aminek többféle célja van: kutatják az iparosodás előtti hagyományos építészet módszereit, amiket aztán bemutatnak az érdeklődő látogatóknak, valamint a helyszínre tanulmányi célból érkező szakmabelieknek is. „Tehát nemcsak építők vagyunk, hanem régészek és tanárok is” – mondta Renucci.

Az üzleti modell világos: évi több százezer látogató érkezik a helyszínre, ami nagyjából 5 millió eurós bevételt termel a tulajdonosoknak, akik ebből finanszírozzák a teljes projektet. Márpedig van mit finanszírozni: kőművesek, ácsok, kovácsok, favágók, faragók, fazekasok, kocsisok, molnárok, pékek, kosárfonók, kötélverők és más mesteremberek nyüzsögnek tucatjával az építkezésen.

Ahogy az alábbi videóból is kiderül, a módszereik egy egészen más, sokkal lassabb világot idéznek meg. Óriási mókuskerékszerű taposókerékben lépkednek, hogy fel tudják emelni a napi több tonna építőanyagot. Lyukakat vájnak a nagyobb homokkődarabokba, aztán kalapáccsal repesztik szét, hogy a kőfaragók a megfelelő alakúra véssék őket. A kovácsok az aktuális igények szerint gyártják le a szerszámokat. A kötélverők lenből és kenderből állítják össze a kötözőanyagokat. Aztán a szünetben leülnek, hogy vaddisznópástétomot és kecskesajtot majszoljanak.

photo_camera A vár állapota 2017-ben és 2020-ban Forrás: Wikimedia Commons

Azért van, amit máshonnan kell beszerezni, de ebből nem csinálnak titkot, ráadásul ez így ment a középkorban is. Mészkő például nincs a helyszínen, márpedig a habarcs helyi előállításához mészkövet kell égetniük. Hát hozatnak, szekereken, lovakkal. De az egészségüket és a biztonságukat sem áldozzák be az izgalmas projekt kedvéért: szemvédő maszkot, acélbetétes bakancsot, védősisakot hordanak, de az emeléshez használt kötelek nagy részét is veszik, mert a szakítószilárdságot nehéz lenne középkori körülmények között tesztelni. Ahogy a projekt munkatársa elmondta: „Nem azért vagyunk itt, hogy adatot gyűjtsünk a középkori építkezések baleseti arányáról”.

A Guédelon építése során felgyülemlett tudást és szakértelmet még a párizsi Notre-Dame-székesegyház 2019-ben leégett tetőszerkezetének felújításánál is igénybe veszik. A különleges, kifinomult faszerkezetet a korát megelőző technikai csodaként tekintettek (nem véletlenül bírta 800 évig), és azt gondolták, hogy lehetetlenség ma reprodukálni – egészen addig, amíg nem találkoztak Guédelon ácsaival, akiknél kevesen tudhatnak ma többet a fa megmunkálásáról. És van is idejük tanácsokat adni: a kápolna kész, a falak állnak, de a vár építése még legalább 8-10 évig eltarthat.

A várat és az építkezést 2022-ben Kirsten Dirksen is meglátogatta, aki leginkább önellátó életmódról és alternatív, egyszerű életvitelről forgat videókat a Youtube-ra.

Korábbi videóajánlók a Qubiten: