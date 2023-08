Az utakat és a házakat is akkumulátorrá alakíthatja az új szuperbeton

facebook twitter tumblr linkedin

„A leggyakrabban használt ember alkotta anyagot, a betont kombináljuk korommal, amely annyira ismert történelmi matéria, hogy még a Holt-tengeri tekercseket is ilyennel írták” – nyilatkozta az Independetnek Admir Masic, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzora azután, hogy hétfőn a a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent a kutatócsoportja által kifejlesztett skálázható szuperkondenzátort bemutató tanulmány.

Az MIT hétfői sajtóközleménye szerint a kutatócsoport által kifejlesztett új szuperkondenzátorok kulcsa egy új módszer, amellyel a még folyékony beton betonban fraktálszerű vezetékhálózatot alakítanak ki koromból, amely megszilárdulva kis térfogaton is hatalmas felületet alkotva elektródaként szolgál. A speciális eljárással létrehozott, a legegyszerűbb elektrolitokkal, például kálium-kloriddal turbósított matéria megfelelő szigeteléssel ellátva nagy kapacitású energiatárolóként működik.

photo_camera Az MIT szuperbetonjának illusztrációja Fotó: MIT

A rendszert kifejlesztő MIT-kutatók szerint szuperkondenzátorukat be lehet építeni egy ház betonalapzatába, ahol egy teljes napra elegendő energiát tárolhatna, miközben az alapzat költségeit alig (vagy egyáltalán nem) növelné, és továbbra is biztosítaná a szükséges szerkezeti szilárdságot. De, mint írják, az elektromos hajtásláncú járműveket érintés nélkül töltő úttest is kialakítható az általuk fejlesztett szuperbetonból.

