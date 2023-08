Elárverezik Freddie Mercury zongoráját, színpadi ruháit és bajuszfésűjét

facebook twitter tumblr linkedin

Augusztus 4-től szeptember 5-ig, a Sotheby's aukciósház londoni központjában állítják ki azt a közel 30 ezer tárgyat, műalkotást, ruhadarabot, fényképet és sok minden mást tartalmazó gyűjteményt, amelyet Freddie Mercury hagyatékából állítottak össze. Az énekes személyes holmijai ezután kalapács alá kerülnek.

Az árverés központi darabja a 3 millió fontra (kb. 1,35 milliárd forintra) becsült fekete Yamaha zongora, amelyen a Queen legnagyobb slágereit, például a Bohemian Rhapsodyt is írta Freddie Mercury.

A gyűjtemény egy másik csúcspontja egy színes, megvilágított 1941-es Wurlitzer zenegép, amelyet a konyhájában tartott, és amelyen a kedvenc Ray Charles- vagy Little Richard-felvételeit hallgatta. Emellett akusztikus gitárok, egy vintage bakelit tárcsás telefon és a Tiffany & Co. által gyártott ezüst bajuszfésűje is megtalálható a tárgyak között.

photo_camera Freddie Mercury ezüst bajuszfésűjét 400-600 fontra (180-270 ezer forintra) becsülik Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ/Anadolu Agency via AFP

Az 1991-ben, 45 éves korában elhunyt énekes az arany- és platinalemezeit, különleges színpadi öltözékeit, személyes Polaroid-fotóit vagy utazó Scrabble-játékát is tartalmazó kollekciót kensingtoni otthonával együtt legközelebbi barátjára, Mary Austinra hagyta, aki most, 32 évvel később úgy döntött, hogy árverésre bocsátja őket.

A licitálható holmik várhatóan 7,6 és 11 millió font közötti összegért kelnek majd el, és akár már 20 fontért (kb. 9000 forintért) is magáénak tudhat valaki egy darabot Freddie Mercury egykori tulajdonaiból – ennyire becsülik a gyűjtemény legkisebb értékű porcelán dísztárgyait.

photo_camera A fekete Yamaha G-2 zongora Fotó: DANIEL LEAL/AFP

A kiállítás 15, tematikusan elrendezett termében a japán művészet és kultúra, a formális vacsorapartik szervezése, valamint a macskaközpontú műalkotások iránti szenvedélyével is jobban meg lehet ismerkedni.

