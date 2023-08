A nyugati világban Nobel-díjat érhet, Kongóban a középkor felszámolását jelenti a vakság gyógyítása

facebook twitter tumblr linkedin

A molekuláris biológia forradalma, a modern mikroszkóptechnikák és számítógép-agy interfészek megjelenése közösen vezetett ahhoz a ma is zajló forradalomhoz, aminek eredményeképpen a kutatóbiológusok és a szemészorvosok egyaránt azt remélik, hogy a különféle genetikai rendellenességek, betegségek, balesetek következtében bekövetkező látásvesztés visszafordíthatóvá, a vakság gyógyíthatóvá válik. A sokak szerint Nobel-díjra is esélyes látásvisszaállító terápiák lehetőségeinek feltérképezésére 2021 novembere óta a világ egyik legmodernebb kutatóintézete épül Magyarországon a világhírű Roska Botond és Rózsa Balázs kutatóorvos-fizikus vezetésével. Mindeközben a Kongói Demokratikus Köztársaságban egy magyar orvos, Hardi Richárd vezetésével a középkori állapotokat próbálják felszámolni közel 30 éve, nem mellesleg óriási sikerrel. Ők úgy állítják vissza ezrek látását évente, hogy a nyugati világban több száz éve elérhető szürkehályog-sebészetet viszik el az őserdő legeldugottabb zugaiba is.

Podcastsorozatunk negyedik adásában Rózsa Balázs kutatóorvos-fizikus és Hardi Richárd misszionárius szemészorvos mindennapi küzdelmén keresztül a látásvisszaállítás 21. századi lehetőségeit Balázs Zsuzsanna és Tóth András boncolta.

Hallgasd alább:

Az epizód elérhető Spotify-on, Google Podcasts-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

A látás elvesztésének és potenciális visszaállításának indokai és körülményei Rózsa és Hardi világában nem is állhatnának egymástól távolabb, a kutatóorvos és a misszionárius szemészorvos munkája ennek ellenére több ponton is összeér. Pedig a világ nyugati felén az elöregedő társadalom a látásvesztés leggyakoribb oka, a legtöbben az időskori látásromlás miatt bekövetkező sárgafolt-sorvadás, a makuladegeneráció miatt vakulnak meg. Kongóban ezzel szemben a legtöbben azért veszítik el a szemük világát, akár egészen fiatalon, 4-5 éves korukban, mert nem jutnak hozzá ahhoz a szemműtéthez, amit Hardi doktor egyébként az őserdő mélyén is 5 perc alatt tud elvégezni, a ma hozzáférhető legmodernebb technológiával.

A Brain Vision Centerben – Rózsa kifejezésével élve egyfajta „agyforrasztó berendezés” építésével – azt kutatják, hogyan állítható vissza a lehető legmodernebb technológiákkal, legalább részlegesen azoknak a látása, akiknek akár már a fényérzékelő sejtjei is teljesen elpusztultak, például a genetikai eredetű retinitis pigmentosa vagy épp a zöldhályog miatt. A Hardi doktor által Kongóban létrehozott Mbuji-Mayi klinika legfontosabb eredménye pedig az, hogy ott évente több mint ezer szürkehályogműtétet végeznek, az általa vezetett missziókba, az őserdő mélyére pedig még egyszer annyi szürkehályogműtétet visznek el évente, ezrek látását visszaadva, ami mellett a teljes, mintegy 100 milliós lakosú Kongói Demokratikus Köztársaság területén – az időszakos nyugati misszióktól eltekintve – egyedüliként, immár retinaműtéteket is végeznek.

Vendégeink voltak:

photo_camera Hardi Richárd misszionárius orvos a Qubit stúdiójában Fotó: Balázs Zsuzsanna

photo_camera Rózsa Balázs orvoskutató-fizikus a Qubit stúdiójában Fotó: Balázs Zsuzsanna

Kapcsolódó cikkeink a Qubiten: