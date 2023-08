Forradalmi áttörés: A jövő robotjai már maguktól tanulják meg, hogy nyílik a mosogatógép ajtaja

facebook twitter tumblr linkedin

Aki járt már Ikeában, biztos emlékszik azokra az ügyes masinákra, amelyekkel a cég bemutatta, hogy hogyan próbálják ki a bútoraikat, mielőtt piacra dobnák őket. Volt közöttük ajtónyitogató, ülő és fiókhúzgáló robot is, mind különböző feladatokra programozva, de ennél nem tudtak sokkal többet.

A már használt robotok között is akadnak olyanok, amelyek képesek ajtót nyitni, közlekedni, akár még pincérkedni is, de a TechCrunch szerint még ezekben a fejlettebb gépekben is közös volt, hogy például az ajtónyitást meg kellett tanítani nekik. Na, ennek most vége: egy svájci kutatóintézet megfejtette, hogy hogyan lehet minimális emberi közbeavatkozással a kilincsek mesterévé tenni a gépeket.

Önálló kilincshasználat három lépésben

Az új eljárás három lépésből áll: a felhasználó megadja, hogy mit szeretne a robottól, ami ezután előáll egy megvalósítási tervvel, majd optimalizálja azt, hogy a lehető leghatékonyabban hajthassa végre. A mesterséges intelligencia a fejlesztői szerint a megfelelő instrukciókkal ellátva magától is rájön, hogyan tudja kinyitni például a mosogatógép ajtaját, és választ a rendelkezésére álló eszközök közül (például eldönti, hogy melyik karját használja hozzá).

photo_camera Fotó: ETH Zürich

A kutatók a svájci AnyBots startup négylábú robotjain tesztelték az új fejlesztést, ezeket a gépeket a tervek szerint ipari célokra fogják majd felhasználni, de ha működik, egy lépéssel közelebb hozhatja a széles körben használható robotok világát, a legnagyobb problémát ugyanis az önálló problémamegoldás hiánya okozza a területen.

