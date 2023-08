Jádegyűrűvel eltemetett emberáldozatra bukkantak Mexikóban

facebook twitter tumblr linkedin

Egy kamaszkorú emberáldozat maradványaira bukkantak Mexikóban: a régészek szerint az 1200 évvel ezelőtt élt fiatal egy áldozati felajánlás része volt. A test összekuporodott pózban, egy nagy urnában volt, az ujján pedig egy, a maja kultúrában szentnek számító, jádéból készült gyűrűt viselt. A sírban egy másik urnában fogadalmi ajándékok, cserépedények kaptak helyet.

photo_camera Az áldozat urnája Fotó: INAH Campeche

A jádét a Kolumbusz előtti Közép-Amerikában a Nappal és a széllel, emellett az élettel és a halállal is azonosították, és rendkívül sokra tartották. A kultúra klasszikus időszakában a drágakövet egyenesen a lélegző lélek megtestesülésének is tekintették, ezért kiemelt szerepet kapott a temetkezési rítusoknál.

photo_camera A jádegyűrű Fotó: INAH Campeche

Itzamkanac fénykora

600 és 800 között, amikor az áldozatot bemutatták, El Tigre (maja nevén: Itzamkanac) a virágkorát élte, és a maga tízezer lakójával viszonylag jelentős városnak számított. Diego Prieto Hernández, a Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet (INAH) igazgatója szerint a felfedezést további laboratóriumi vizsgálatok is követik majd, ezekből több is kiderülhet az áldozatról, illetve pontosabban is meg tudják határozni, hogy mikorról származik a lelet.

Az ismeretlen jádeköves áldozat nyughelye a 177. sírhely, amelyet a Mayan Train-projekt első szakaszában feltártak, a vasútépítésen eddig emellett 248 berendezési tárgyat, 281,353 cserépdarabot és 55 jelentős, természetes eredetű régészeti helyszínt (barlangot vagy hasonló képződményt) azonosítottak.

