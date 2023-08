Mit keres a csillagász a templom tetején? Hát mikrometeoritot!

facebook twitter tumblr linkedin

Penny Wozniakiewicz és Matthias van Ginneken csillagászok mikrometeoritokra és a kozmikus por vizsgálatára specializálódtak. Annak ellenére, hogy évente rengeteg, 20-40 ezer tonnányi kozmikus por kerül a Földre, a vizsgálata elég nehézkes: az anyag egy része elég a bolygó légkörében, a többi pedig olyan kicsi, hogy nagyon nehéz megtalálni, pláne különválogatni a többi, földi eredetű portól.

Az Antarktisz megfelelően távoli terület a por begyűjtésére, de van Ginneken, amikor a lakása ablakából megpillantotta a Canterburyi katedrálist, rájött, hogy nem muszáj a Déli-sarkig menni egy kis porért, elegendő felmászni a templom tetejére.

photo_camera A Canterburyi katedrális Fotó: RIEGER BERTRAND/Hemis via AFP

A tető több szempontból is ideális választás. Ahogy van Ginneken elmagyarázta az IFLScience-nek, kellően nagy felületről van szó, a tető burkolata pedig elég régi ahhoz, hogy nagyobb eséllyel lehessen rajta mikrometeoritokat találni. A székesegyház tetején vannak olyan részek, amelyeket 120 éve fedtek le utoljára, igaz, a kutatók által vizsgált minta éppenséggel ennél fiatalabb volt.

photo_camera Mikrometeoritok Fotó: Scott Peterson / Micro-meteorite.com

Közelebb van, mint az Antarktisz

Van Ginneken és Wozniakiewicz gömb alakú, esetleg mágneses porszemeket kerestek és találtak a katedrális tetején. Az űrből érkező por egy része mágneses, így a válogatásban ez a tulajdonsága is jól jött a kutatóknak. A begyűjtött por vizsgálatából a csillagászok megpróbálják megállapítani, hogy melyik aszteroidából származhat. A katedrális tetejéről vett mintában egy nagyjából hétmilliárd éves, a Naprendszeren kívülről származó mikrometeoritot is azonosítottak.

Wozniakiewicz szerint a program olyan sikerrel járt, hogy 12 további templomnál is megpróbálnak kozmikus port gyűjteni. A csillagász elismeri, hogy bizonyos szempontból mindegy, hogy templomról vagy valamilyen más épület tetejéről gyűjtenek mintákat, de azt is, hogy így nagyobb figyelmet kelt az akció – és talán könnyebben sikerül támogatást is szerezni a mintagyűjtéshez.

