Az antarktiszi jég pusztulása a kihalás szélére sodorhatja az ott élő pingvineket

A kutatók szerint óriási problémák vannak az Antarktisszal, többek között a földrész körüli tengeri jég mennyisége is elérte a történelmi minimumát. Ez 2022-ben odáig vezetett, hogy az Antarktiszon költő császárpingvinek (Aptenodytes forsteri) kolóniái is veszélybe kerültek, számolt be róla a Live Science.

A császárpingvin az egyetlen olyan pingvinfaj, ami a jeges kontinensen vészeli át a telet, itt rak tojásokat május-júniusban, amik 65 nap után kelnek ki, majd egészen novemberig itt nevelik a fiókákat. Ezidő alatt a kis pingvinek tollazata teljesen kicserélődik és alkalmassá válik az úszásra, ezután a madarak önellátók lesznek és nem függnek tovább a szüleiktől.

Az antarktiszi jég olvadása épp ebben az érzékeny időszakban zavarja meg a pingvinek életét. A zsugorodó jégmezőkön és az emelkedő vízszintben a fiókák szó szerint megfulladtak az előző költési szezonban egy friss tanulmány szerint, ami az Antarktisz nyugati oldalán 5 kolónia életét vizsgálta.

A kutatók azt találták a pingvinek ürülékének és nyomainak megfigyelései alapján, hogy a vizsgált 5-ből 4 kolónia utódai szinte teljesen megsemmisültek, ez akár 10 ezer fiókát is jelenthet. Az olvadás következtében 2100-ig a faj egyedeinek 90 százaléka pusztulhat el, ugyanis bár a császárpingvinek igyekeznek minden évben igazodni a környezeti feltételekhez, arra nem tudnak felkészülni, hogy az Antarktiszi jégállomány ilyen ütemben olvad el alóluk.

A tanulmány a Bellingshausen-tenger kolóniáit vizsgálta, de a jelenség más területeken élő pingvineket is érint. A kutatók megállapították, hogy az ismert 62 antarktiszi kolóniából 19 érintett lehet, a globális felmelegedés következtében pedig tovább nőhet ez a szám.

