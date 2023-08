Bélproblémák jelezhetik előre a Parkinson-kór megjelenését

facebook twitter tumblr linkedin

Többet árulhatnak el a bélrendszer tünetei az agyról, mint azt korábban sejtettük, újabb bizonyítékok igazolják, hogy az agy és a bél között szoros kapcsolat van. A BBC számolt be róla, hogy egy amerikai kutatás rávilágított, hogy a székrekedés, a nyelési nehézségek és az irritábilis bélműködés mind-mind agyi rendellenességeket jelezhetnek előre jóval azelőtt, hogy a konkrét betegség további tünetei megjelennének.

Bár a tanulmány szerzői az Alzheimer-kórral és az agyi érrendszeri megbetegedésekkel összefüggésben kezdték el vizsgálni a bél érintettségét, a Parkinson-kór megjelenését sem hagyták ki a kutatásból. Közel 25 ezer Parkinson-kórral kezelt páciens orvosi adatait hasonlították össze majdnem ugyanennyi egészséges felnőttével, valamint 19 ezer Alzheimer-kórral érintett és 23 ezer agyvérzésen vagy sztrókon átesett páciens adataival.

Alapvetően két kérdésre keresték a választ: egyrészt azt akarták megtudni, hogy 6 évvel a betegség diagnózisa előtt vannak-e jellemző béltünetek, másrészt az érdekelte őket, hogy a bélrendszeri problémákkal küzdők körében nagyobb eséllyel fordul-e elő betegség.

A statisztikák alapján mindkét kérdésre igen a válasz, ezt az 5 évet követő adatok elemzése támasztja alá. A betegség mihamarabbi felismerése kulcsfontosságú a Parkinson-kór kezelésében, ami bár vissza nem fordítható, de a tünetek megjelenése lassítható. Egy korábbi, 2018-as kutatásban pedig azt is igazolták, hogy a vakbél eltávolítása segíthet megelőzni a betegséget, bár a tanulmány több kérdést is felvetett.

A szem az agy tükre

A Parkinson-kórt nemcsak béltünetek, hanem a szem elváltozásai is előre jelezhetik. A szem 3D-s szkennelését korábban elsősorban a látásproblémák azonosítására és kezelésére használták, azonban nagyjából egy évtizeddel ezelőtt a kutatók elkezdték azt is vizsgálni, hogy mi mindent tükrözhet a szem állapota abból, hogy mi zajlik az agyban. Elsősorban olyan betegségekre utaló jeleket kerestek, mint az Alzheimer-kór, a szklerózis-multiplex vagy a skizofrénia, de közben a Parkinson-kórra utaló nyomokat is találtak.

Egy augusztus 21-én megjelent tanulmány szerint akár 7 évvel az első tünetek megjelenése előtt következtetni lehet a betegség kialakulására a szem vizsgálata alapján, írja a Science Alert.

Több mint 150 ezer 40 évesnél idősebb felnőtt retinájáról készített felvételt hasonlítottak össze brit kutatók mesterséges intelligencia algoritmusok használatával. A vizsgálat megmutatta, hogy a Parkinson-kórt apró, de szignifikáns retinaeltérések jelezhetik előre az érintettek szemében.

A szemvizsgálat ugyan nem tudja 100 százalékos biztonsággal előre jelezni a betegséget, de abban segíthet, hogy időben felismerjék az arra utaló jeleket és minél korábban megkezdjék a szükséges kezeléseket.

