Egyedileg tervezett hangszerekkel csajoznak a pálmakakaduk

facebook twitter tumblr linkedin

A vadon élő papagájfélék között ritkaságnak számít az eszközhasználat (annak ellenére, hogy fogságban több faj is hajlandó ilyesmire), de az ausztráliában élő pálmakakaduk (Probosciger aterrimus) bepótolják, amit a rokonaik kihagynak: nem elég, hogy eszközt használnak, hanem ebben meglepő kreativitást is mutatnak.

A faj hímjei udvarlási időszakban zenés műsorral próbálják meghódítani a nőstényeket, ehhez pedig hangszereket is készítenek maguknak. Egy frissen megjelent tanulmányban a kutatók a madarak hangszerválasztási szokásait vizsgálták, ehhez 256 dobverőt és egyebet gyűjtöttek be a queenslandi Kutini-Payamu Nemzeti Park területéről.

photo_camera Hím pálmakakadu Fotó: ANDRE PASCAL/Biosphoto via AFP

A hangszerek 89 százaléka dobverő volt, de az egyes hímek ízlésében itt is eltérések mutatkoztak, az egyedek pedig ragaszkodtak is az általuk kedvelt formához, volt, amelyik a vékony és hosszú ágakat tört le és faragott meg a csőrével, mások a rövid és vastag dobverő mellett kötelezték el magukat.

Egyedi ritmusok

Robert Heinsohn, a tanulmány vezető szerzője szerint az állatok nem a közelükben élő társaiktól lesték el az eszközkészítés titkát, valószínűnek tartja, hogy az apjuktól tanulják a megfelelő dobverő elkészítésének titkát.

A dobverők mellett a madarak terméseket is használnak a zenéléshez, de akadt köztük olyan példány is, amelyik a lábával ütötte a ritmust ahelyett, hogy eszközt használt volna hozzá. Heinsohn szerint a kakaduk által használt ritmusképletek is egyediek, míg némelyik példány a lassabb ütemeket kedveli, mások gyorsabban kopácsolnak és díszítéseket is alkalmaznak.

Christina Zdenek biológus, a tanulmány egyik szerzője szerint az eszközhasználatban és a választott ritmusokban megfigyelhető kreativitás komoly kognitív képességekről árulkodik. Heinsohn szerint ez a viselkedés teljesen egyedinek számít az állatvilágban: a pálmakakaduk mellett csak az emberek készítenek hangszereket.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: