Háromrészes étkészlettel csemegézik a Goffin-kakadu

Árt, éket és kanalat is használnak a vadon élő Goffin-kakaduk (Cacatua goffiniana) – derült ki a Bécsi Egyetem egy nemrégiben megjelent kutatásából. Az eddig is közismert volt, hogy a fogságban tartott példányok között gyakori az eszközhasználat, de úgy tűnik, hogy a vadonban is elterjedt, méghozzá olyan kifinomult módon, ahogyan ezt eddig csak főemlősöknél figyelték meg. A madarak több különböző funkciójú eszközt használnak ugyanazon cél elérésére: ahhoz, hogy hozzáférjenek a manghasfa gyümölcséhez.

Nem mindegyik kakadunál figyelték meg ezt a viselkedést, de az alapján, hogy inkább az idősebb példányok használtak többféle eszközt, a kutatók azt gyanítják, hogy tanult viselkedésről van szó, amit a madarak vagy elsajátítanak, vagy nem. Alice Auersperg, a tanulmány vezető szerzője szerint a kakaduk hasonlóan kezelik a használt fadarabokat, mint az ember az evőeszközt.

Étkészlet botokból

A kakadueszcájg nem nélkülözhetetlen a madarak számára (vadon mást is találnak enni), ezért sem különösebben meglepő, hogy nem mindegyik példány jeleskedett a használatában. A kutatók tizenöt példányt ejtettek fogságba, a madárházban pedig a manghasfa gyümölcsét kínálták fel nekik élelemül. Anélkül, hogy erre tanítani kellett volna őket, két madár egyből nekiállt megfelelő fadarabokat keresni ahhoz, hogy hozzáférjenek a gyümölcs húsához.

A Goffin-kakadu az egyetlen ismert állat, amely képes elfogyasztani a manghasfa súlyosan mérgező gyümölcsét, ehhez pedig három, eltérő formájú eszközt használ. A madarak először egy hegyes bottal kilyukasztják a gyümölcs vastag héját, majd masszívabb fadarabokat használnak éknek a nyílás kiszélesítéséhez. Utána már csak kanálra van szükség, ezt a szerepet egy közepes fadarab tölti be, amivel kipiszkálják a gyümölcs húsát.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy a fiatalabb madarak megpróbálták utánozni ezt a viselkedést. Az is arra utal, hogy a kakaduk vadon is használják ezeket az eszközöket, hogy a természetes körülmények között élő manghasfák alatt is találtak olyan gyümölcsöket, amelyekben még benne voltak az ékek.

