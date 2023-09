Egy majdnem teljes dinoszauruszcsontvázat árvereznek el Párizsban

facebook twitter tumblr linkedin

A várakozások szerint több mint 1,2 millió eurós áron cserélhet gazdát az a 150 millió éves camptosaurus-csontváz, amelyet az amerikai Barry James paleontológus fedezett fel három évtizeddel ezelőtt Wyomingban – írja a BBC.

A felfedezőjéről Barrynek elnevezett, tudományos igénnyel utoljára 2022-ben restaurált 2,1 méter magas és 5 méter hosszú jura kori fosszilía a párizsi Hotel Drouot-ban kerül kalapács alá október 20-án.

Szokatlan, hogy egy dinoszaurusz csontváza ennyire épségben látható, a koponya 90 százalékban a test pedig 80 százalékban teljes – nyilatkozta a BBC-nek Alexandre Giquello, a Hotel Drouot aukciósház munkatársa.

photo_camera Árverés előtti előkészületek egy camptosaurus-csontvázon 2018 novemberében a párizsi Artcurial aukciósházban Fotó: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

A dinoszaurusz fosszíliák eladására ritkán kerül sor, évente világszerte csak kis számban, ennek ellenére a paleontológusok világszerte aggodalmukat fejezik, hogy a példányok magánkézbe kerülnek. Miután még áprilisban Európában először adtak el árverésen egy Tyrannosaurus rexet, Steve Brusatte professzor, az Edinburgh-i Egyetem dinoszaurusz-szakértője a BBC-nek elmondta, hogy aggályosnak tartja, hogy a „tudományos szempontból nagyon értékes” csontvázak „eltűnhetnek magángyűjtők páncéltermeiben”.

photo_camera Camptosuarus-rekonstrukció Fotó: RAUL LUNIA/Leemage via AFP

A Qubiten öt évvel ezelőtt írtuk meg, hogy az árveréseken értékesített dinoszaurusz-fosszíliák többnyire az Egyesült Államok magánterületeiről kerülnek elő. A paleontológusok korábban már többször is javasolták, hogy a tudományos kutatás érdekében érdemes volna létrehozni egy közadakozásból finanszírozott pénzügyi alapot, amely a múzeumok számára megvásárolhatná az aukciókon felbukkanó, tudományos szempontból értékes tételeket. Tudniillik a párizsihoz hasonló aukcióik arra ösztönözhetik az amatőr maradványvadászokat, hogy ne csak magánterületeken, hanem az ismert lelőhelyeket is megdézsmálják, holott az ilyesmit az európaiak mellett az amerikai törvények is szigorúan büntetik.

