Hány sejt van az emberi testben?

facebook twitter tumblr linkedin

Több mint 1500 tanulmány átvizsgálásával igyekeztek rájönni a lipcsei Max Planck Matematika a Tudományokban Kutatóintézet munkatársai arra, hogy vajon összesen hány sejt található az emberi testben. Ian Hatton és kollégái olyan tényezőket vizsgáltak a szakcikkekben, mint hogy hány sejttípus van a szervezetben, ezekből mennyi van az egyes szövetekben, vagy hogy mekkora az egyes sejttípusok átlagos mérete és tömege.

A kutatók több mint 400 ismert sejttípust azonosítottak 60 különböző szövetben, majd felhasználták a Nemzetközi Sugárvédelmi Bizottság adatait, amelyekben egy 70 kilogrammos felnőtt férfi, egy 60 kilogrammos felnőtt nő és egy 32 kilós gyerek minden szövetének tömegét összesítették, így meg tudták becsülni, hány sejt található az egyes testtípusokban.

Így arra jutottak, hogy míg egy gyerek testében nagyjából 17 billió (17 ezer milliárd), egy felnőtt nőében pedig 28 billió sejt található, egy felnőtt férfi akár 36 billió sejttel is rendelkezhet. A kutatók ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy jóval több tanulmány foglalkozott felnőtt férfi testekkel, mint nőkkel vagy gyerekekkel, így utóbbi csoportok esetében nagyobb a bizonytalanság, de a különböző testalkatú férfiak között is nagyobb eltérés lehet sejtszámban, mint egy 60 kilós nő és egy 70 kilós férfi között.

A sejtek számán túl azt is megállapították, hogy a szervezetben található minden sejttípus össztömege nagyjából azonosnak tűnik, függetlenül azok méretétől. „Az ember azt gondolná, hogy van egy átlagos sejtméret, és többnyire ezekből épül fel a testünk. Ez valójában nem igaz. A testünkben a tömeget tekintve nagyjából ugyanannyi nagyon kicsi sejt van, mint nagyon nagy vagy a kettő közötti” – mondta a New Scientistnek Eric Galbraith, a kanadai McGill Egyetem kutatója.

A becslést persze a helyén kell kezelni, a kutatók is óvatosan fogalmaznak, mindenesetre más kutatók is hasznosnak találják a friss eredményeket. „Tisztán tudományos szempontból lenyűgöző, hogy az emberi testben lévő sejtek sokféleségét valamilyen módon számszerűsíteni tudjuk. Amikor a hallgatóknak a sejtbiológiáról és -fejlődésről tartok előadást, azt mondom, hogy mindannyian egyetlen megtermékenyített sejtként, zigótaként kezdjük, amely a sejtosztódás egymást követő, differenciálódással kísért szakaszain megy keresztül, hogy X sejttel rendelkező felnőtt szervezetet hozzon létre. Mindig is ez az X volt a trükkös rész” – mondta a lapnak John Runions, az Oxfordi Brookes Egyetem munkatársa.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: