Nem kölcsönöz több DVDt a Netflix

Bár a Netflixről most már mindenkinek a cég saját gyártású műsorai és a streamingszolgáltatása ugrik be, a cég 25 évvel ezelőtt videótékaként indult, sőt, egészen mostanáig még mindig hozzáférhető volt a DVD-kölcsönzés Amerikában – de ennek most vége.

A szolgáltatásnak még mindig egymillió előfizetője van ez Egyesült Államokban, akiknek a Netflix most küldte ki az utolsó lemezeket, az eddig kikölcsönzötteket pedig október 27-ig lehet még visszaküldeni.

photo_camera Nem lesz több piros boríték Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

A pénteken útjukra indított filmekre ez a szabály már nem vonatkozik, az utolsó lemezeket az előfizetők már megtarthatják. Marc Randolph, a Netflix társalapítója szerint mindenki tudta, hogy eljön majd a pillanat, amikor le kell állítani a kölcsönzést, de az a csoda, hogy ez nem tizenöt évvel ezelőtt történt meg.

A szolgáltatást fénykorában 16 millióan vették igénybe, az első kiküldött lemez Tim Burton filmje, a Beetlejuice volt. Randolph szerint annak ellenére, hogy a cég 2011 óta elsősorban a streamingszolgáltatás fejlesztésén dolgozik, a kölcsönzés tette naggyá a Netflixet, anélkül sosem fejlődhetett volna a világ vezető streamingszolgáltatójává.

A még mindig meglévő előfizetők a tárgyfétis mellett azért is döntöttek a kölcsönzés mellett, mert a kínálatban több olyan DVD is szerepelt, ami nincs fenn egyik streamingszolgáltatónál sem, sokan pedig a lemezeken szereplő extrák miatt ragaszkodtak a formátumhoz.

A döntésnek persze gazdasági okai is voltak: 2021-ben a DVD-kölcsönzés a Netflix bevételének csak a 0,6 százalékát tette ki, miközben a lemezek postázása és a sérült DVDk cseréje vagy pótlása jelentős erőforrásokat vett igénybe.

Azt nem lehet tudni, hogy mi lesz a cég nyakán maradt lemezekkel, de úgy tűnik, hogy egy részüket az előfizetőknek adják, a szerencsésebbek az eddig kikölcsönzött filmjeik közül tíz véletlenszerűen kiválasztott DVD-t kapnak búcsúajándékul.

