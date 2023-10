A galambok a mesterséges intelligenciához hasonlóan tanulnak

facebook twitter tumblr linkedin

A galambok kiválóan látnak, gyorsan tanulnak, és remekül meg tudnak különböztetni egymástól egy sor hétköznapi használati tárgyat, sőt, kevésbé hétköznapiakat is. Egy frissen megjelent kutatás szerint a házi galambok (Columba livia domestica) különbséget tudnak tenni a virágok, fák, kutyák, kacsák, kulcsok, tollak, telefonok és cipők között, de ez csak a jéghegy csúcsa.

Elég aggasztóan hangzik, de a galambok a mellszövetet is meg tudják különböztetni a szívizomtól, illetve az arab számokat és az ábécé betűit is felismerik. Már az is rejtélyes, hogy miért van erre szüksége egy galambnak, de ez még mindig semmi ahhoz képest, hogy egy most idézett, de korábbi kutatás szerint Cézanne és Renoir képeit is ismerik.

Edward Wasserman, a tanulmány egyik szerzője szerint mindezek a képességek a galambok sajátos ingerfeldolgozásának köszönhetők. Az állatok meglepően komplex feladatokat is el tudnak sajátítani, méghozzá a trial and error-nak nevezett próbálkozásos úton – ez nem a leggyorsabb tanulási forma, de elég megbízhatónak számít, és éppenséggel ez az, amit a mesterséges intelligencia is használ, ha egy problémát kell megoldania.

Elképesztő fejlődés

A kísérletben a kutatók 24 galambot vizsgáltak. A madaraknak egy képernyőn különböző formákat mutattak, például eltérő hosszúságú vonalakat vagy koncentrikus köröket. Mindkét feladattípushoz tartozott egy gomb, a galamb pedig abban az esetben kapott csak jutalmat, ha a megfelelő kategória gombját nyomta meg. Minden olyan esetben, amikor a képernyőn lévő ábra hasonlított ahhoz, amit korábban helyesen az A vagy B kategóriába soroltak, a galambok igyekeztek a hasonlóság alapján jól besorolni őket.

Az egyszerűbb feladatok esetében a galambok kezdetben 55 százalékos sikerrel tippeltek, de miután a jó válaszért enni kaptak, 95 százalékos hatékonyságig fejlődtek. A komplexebb feladatoknál ez az arány a kezdeti 55 százalékról 68-ra javult.

A kutatók azt tervezik, hogy a jövőben megpróbálják megfejteni, hogy milyen neurológiai folyamatok mennek végbe a galambok agyában, amikor döntéseket hoznak, de fontosnak tartották kiemelni, hogy a mostani kutatásban egyik madárnak sem esett baja.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: