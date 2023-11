Videóra vették a csalitolvaj delfinek trükkjeit

facebook twitter tumblr linkedin

Russell Dawson negyven éve rákászkodik Ausztrália nyugati részén, Bunbury közelében, de csak az elmúlt húsz évben vette észre, hogy az ott élő palackorrú delfinek (Tursiops truncatus truncatus) dézsmálják a rákcsapdákba kihelyezett csalikat. Dawson és társai megpróbáltak ravaszabb csapdákat állítani, hogy a delfinek ne férjenek hozzá a bennük elhelyezett halhoz.

A jelenség nem csak a rákászokat aggasztotta, hanem a delfinkedvelőket is: az állatvédők attól tartottak, hogy könnyen belegabalyodhatnak a csapdákba, ami az állatok sérülésével vagy akár halálával is járhat. A delfinhelyzet felkeltette a dokumentumfilmes Rodney Peterson figyelmét is, aki felajánlotta a terület delfinjeit védelmező Dolphin Discovery Centernek, hogy megpróbálja videóra venni a csalitolvajokat. Sikerült: a világon először sikerült rögzíteni, hogy hogyan fosztogatják a rákcsapdákat.

Belátják, ha nem megy

Az állatok az orrukat, a szájukat és a fogaikat használják a csali ellopásához, illetve ahhoz, hogy felnyissák az azt rejtő dobozt. Az sem jelent nekik akadályt, ha valamilyen módon lezárták a dobozt, a legtöbb olyan módszert, amit a halászok kitaláltak, ki tudták játszani valahogy. Ehhez nem csak ügyesnek, hanem okosnak is kell lenniük: Delphine Cabanne, a Dolphin Discovery Center tengerbiológusa azt mondta, hogy még sosem volt alkalma ilyen alaposan megfigyelni az állatok viselkedését és problémamegoldási képességeit.

photo_camera Ügyel, hogy ne gabalyodjon a hálóba Fotó: Dolphin Discovery Centre / Youtube

Axel Grossman dokumentumfilmes szerint a projekt kutatói, a filmes stáb és a halászok közösen végül olyan csalidobozokat fejlesztettek, amelyeket a delfinek nem tudtak kinyitni, ehhez műanyag gyorskötöző helyett fém riglit használtak, ami kevésbé károsítja a környezetet. Miután a delfinek rájöttek, hogy ezzel a dobozzal már nem bírnak el, nem is próbálkoztak vele többet.

Grossman szerint ez még változhat, ha az állatok igazán megéheznek, de az, hogy nem minden delfin érdeklődik a csalik iránt, arra mutat, hogy az élelemszerzésen kívül más okai is vannak a viselkedésüknek. Peterson szerint a delfinek egyszerűen szeretnek lopni: a csali nem kínál túl bőséges élelemforrást ahhoz, hogy megérje ezzel szórakozni, ezért valószínűnek tartja, hogy az emlősök tényleg a szórakozás kedvéért kísérleteznek a dobozok fosztogatásával. A kutatók remélik, hogy a biztonságosabb rákászkosarak bevezetésével megoldódik a probléma, és még a két legnagyobb tolvaj, Calypso és borja, Reggae is más hobbit keres majd magának.

