Egyre kíméletlenebbek a Gibraltári-szorosban kalózkodó kardszárnyú delfinek

Háromnegyed óra leforgása alatt süllyesztette el a Grazie Mamma nevű lengyel tulajdonú vitorlást egy siheder delfinfalka a Gibraltári-szorosban október 31-én – írja a Washington Post.

A Poland 24 beszámolója szerint a marokkói haditengerészet és a spanyol parti őrség egységeinek még azelőtt sikerült kimenteni a személyzetet és az utasokat, hogy a jacht elmerült volna. A hajó tulajdonosa azt nyilatkozta, hogy a Grazie Mamma kifejezetten szélsőséges körülményekre lett tervezve, a delfineknek sikerült mozgásképtelenné tenni, aztán meglékelni a jachtot.

Korábban többször (például itt, itt, illetve itt is) beszámoltunk arról, hogy kardszárnyú delfinek (Orcinus orca) csoportosan vegzálják a Gibraltári-szoros környékén vitorlázó kisebb-nagyobb hajókat. Az Ibériai-félsziget környékén a kardszárnyú delfineket vizsgáló GT Atlantic Orca kollaboráció 2020 júliusa és 2023 júniusa között félezernél is több olyan affért jegyzet fel, amikor a tengeri emlősök és a hajók fizikailag is érintkeztek.

A hajókkal történő találkozások közös eleme a hajótest vagy/és a kormánylapát megérintése. Aggodalomra ad okot, hogy az Atlanti-óceán és a Földközi tenger közötti átjáróban portyázó csúcsragadozók viselkedése egyre agresszívebb lett az elmúlt három évben. Az orkák eddig több mint százszor tették kormányozhatatlanná a vitorlásokat, háromszor pedig olyan súlyos volt a sérülés, hogy a megtámadott hajót csak a gyors mentés mentette meg a hullámsírtól. Az ilyen interakciók eddig azzal zárultak, hogy a kardszárnyúak elunták a randalírozást miután tönkre tették a hajók kormánylapátját.

photo_camera A 2023 májusában érvényes kardszárnyú delfin rizikó térkép Fotó: GT Orca Atlantica

Alfredo López, az Aveirói Egyetem cetekkel foglalkozó biológusa a Qubitnek idén májusban azt nyilatkozta, hogy az incidensek azután kezdődtek, hogy „egy kardszárnyú delfin halászhálóba gabalyodott”, és hét fiatal orka a Fehér Gladis néven ismert, kifejlett nőstény vezetésével 2020-ban támadást intézett egy vitorlás ellen. López azt is elmondta, hogy a nőstény 2021-ben több hasonló attakot vezetett, ráadásul akkor már újszülött delfinborjával, „így az állatot vezérlő motiváció erősebb, mint az anyaság ereje”. A megfigyelések szerint a hajókra támadó 15 állat között csak két kifejlett egyed van, a többi mind fiatal vagy serdülőkorú.

photo_camera A Fehér Gladisnak elnevezett nőstény kardszárnyú delfin, amelynek halászhálóba gabalyodása elindíthatta a hajók elleni támadásokat Fotó: Atlantic Orca Working Group-GTOA/CEMMA-Coordinator for the Study of Marine Mammals

A május végén megtámadott Mustique nevű vitorlás mancsaftjához tartozó, tapasztalt tengeri vitorlázó hírében álló April Boyes az átélt incidens után azt nyilatkozta, hogy a hajótest megdöngetése után a delfineknek „nem kellett sok idő, hogy elkezdjék ütni a kormánylapátunkat, és ennek ereje hevesen megpörgette a kormányt, és érezni lehetett a rezgést a fedélzeten keresztül”; és miután eltörték a kormánylapátot, 20 percre távoztak ugyan, de aztán visszatértek és egy órán át ostromolták a hajtótestet, mindaddig, amíg a tengervíz be is tört a hajóba. A kardszárnyúak akkor egész addig nem tágítottak, amíg a partőrség vontatókötelére vett Mustique partot nem ért Barbate kikötőjébe.

