Lecsúszóban és rossz lelkiállapotban van a magyar középosztály

Az egzisztenciális elbizonytalanodás, a lecsúszás réme újra megjelent a középrétegekben, és ezt sokan talán saját bőrükön is érzik. De az alsóbb társadalmi rétegek számára tragikus szociális folyamatok bőven nem az elmúlt másfél-két év magas inflációs viszonyai között, hanem már sokkal régebben kezdődtek. Az alábbi beszélgetésben a szociális problémák több körét is körberajzoljuk: szó esik az állami alkalmazottak hosszú ideje tartó relatív elszegényedéséről, a nyomorban élő százezrek egyre kilátástalanabb helyzetéről és arról is, hogy még a közepes vagy akár magas jövedelemből élőknek is anyagi tragédiát jelenthet egy válás, egy beteg szülő vagy egy fogyatékossággal születő gyermek. Vendégeink szerint a magyar állam ezekkel a problémákkal igazán soha nem tudott mit kezdeni, de úgy tűnik, 2010 óta nem is nagyon akar. Hová vezet mindez?

A CEU és a Qubit új, közös podcastsorozatának első epizódjában Scharle Ágotát, a Budapest Intézet vezető kutatója és Krémer Balázs szociológus, szociálpolitikus beszél arról, hogy van-e ma szociális válság ma Magyarországon. A beszélgetést Szabó Attila, a Qubit állandó szerzője vezeti.

