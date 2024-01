Már biztos az amerikai holdszonda bukása, Weöres Sándor verse a végtelen világűrben sodródik

A hétfőn útnak indított amerikai holdszonda, a Peregrine gyártója, az Astrobotic kedden közölte, hogy már csak órái lehetnek hátra a sikertelennek bizonyult küldetésnek, vagyis fél évszázaddal az utolsó amerikai holdraszállás után még biztosan várni kell arra, hogy az Egyesült Államok újra jelen legyen az égitesten.

Bár a felszállás sikeres volt, nem sokkal később a napelemek irányításával akadt problémája a küldetés vezetőinek. Aztán amikor sikerült visszavenni az irányítás a napelemek felett, már a meghajtórendszerben fedeztek fel újabb problémát, ami az üzemanyag szivárgásához vezetett.

Az Astrobotic legfrissebb, magyar idő szerint kedden hajnalban közzétett közleményében azt írta: „Jelenleg az a célunk, hogy a Peregrine-t minél közelebb vigyük a Holdhoz, mielőtt elveszíti a képességét, hogy megőrizze a Nap felé mutató pozícióját, és ebből fakadóan elveszíti az energiáját.”

photo_camera A Peregrine által küldött képen a meghibásodott szigetelőrétegek láthatók Forrás: Astrobotic

Az 1,2 tonnás leszállóegység többek között Weöres Sándor egy versét is magával vitte volna a Holdra, ahol február végén szállt volna le a tervek szerint. Ennél űrkutatási szempontból valamivel fontosabb, hogy a NASA öt műszerével is felszerelték a szondát – ezek többek között a Hold exoszférának nevezett minimális légkörét, valamint a Hold közelében és felszínén tapasztalható kozmikus sugárzás erősségét vizsgálták volna.

Ahhoz, hogy irányban tartsák a szondát, a Peregrine hajtóműveinek még nagyobb erővel kell dolgozniuk, vagyis még többet kell fogyasztaniuk a már így is szivárgó üzemanyagból. Az Astrobotic számításai szerint az űrhajónak körülbelül egy napra elegendő üzemanyaga maradt, mielőtt kimerülnek a tartalékok – ettől a pillanattól kezdve a Peregrine hamar elveszíti az energiáját és sodródni kezd a világűrben, a különböző gravitációs erőknek kitéve magát.

A pittsburghi Astrobotic mellett két másik, a NASA-val együttműködő űrkutató magáncég, az Intuitive Machines és a Firefly Hold-missziója is be van tervezve 2024-re, és az amerikai űrügynökség fel is van készülve arra, hogy egyes küldetések nem sikerülnek. Pamela Melroy, a NASA igazgatóhelyettese a BBC-nek elmondta: „Ha [egy magáncég küldetése] kudarcot vall, a következő majd tanul belőle, és az már sikerülni fog.”