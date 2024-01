DNS-teszttel erednek a hanyag kutyaszaratók nyomába Bolzanóban

Egyre több helyen veszik fel a harcot a kutyapiszok ellen a csúcstechnológia segítségével: Béziers, Valencia, Tel-Aviv és London egyes részei után most Bolzanóban döntöttek úgy, hogy DNS-profilozásra kötelezik a kutyákat, az ezután kiadott útlevéllel pedig nyomon követik, hogy ki nem szedi össze a kutyaszart.

Az északolasz autonóm megyében mintegy 40-45 ezer kutya él, ezek közül már 10 ezer esett már át a teszten (más értesülések szerint eddig mindössze 5 ezren regisztráltak). Azok a gazdák, akik megtagadják a profilozást, 292 és 1048 euró közötti bírságra számíthatnak. A hátrahagyott kutyapiszokért alkalmanként 50 és 500 euró közötti büntetés jár.

A regisztrációt márciustól teszik kötelezővé, ennek költsége 65 és 100 euró között lesz majd. Paolo Zambotto, a bolzanói hatósági állatorvos szerint a megyében arra számítanak, hogy az adminisztrációs és nyomozati költségek megtérülnek majd a bírságokból, egyúttal a környék közterei is tisztábbak lesznek. Zambotto szerint az eddigi felderítési ráta nem volt túl jó, több száz bejelentés után is csak néhány esetben tudtak bírságot kiszabni az elkövetőkre. Pontosabban a gazdáikra.

Macerás, drága és a turistákra nem vonatkozik

Madeleine Rohrer, a helyi zöldpárt képviselője szerint a terv lekötné a rendőrségi és adminisztratív erőforrásokat, és összességében Bolzano többet veszítene a réven, mint amennyit nyerne a vámon.

A hanyag gazdák lefülelésén kívül a technikát az elütött, elpusztult vagy elveszett kutyák azonosítására is lehetne használni, illetve arra is, hogy kutyatámadás esetén le lehessen nyomozni a tulajdonost.

A szabályozás csak a helyi lakosokra vonatkozna, ezzel pedig nem oldaná meg a turisták, illetve a kutyáik problémáját, márpedig Franz Matthäus Hintner, a Bolzanói Állatorvosi Szövetség elnöke szerint minden két turistára jut egy kutya is.

A problémák és kétségek ellenére Zambotto szerint más olasz megyék is érdeklődtek a rendszer iránt, ami nem is csoda: a kutyák ürüléke nem csak bosszantó, hanem egy két évvel ezelőtti kutatás tanúsága szerint valódi ökológiai bomba is, ami, ha nem szedik össze, felboríthatja a természetes ökoszisztémák kémiai egyensúlyát. Az ürülékben (BARF-diéta esetén) antibiotikumrezisztens kólibaktériumok is elszaporodhatnak, ezek extrém esetekben pedig az emberre is veszélyt jelenthetnek.