A nyers hús nem a kutyának, hanem az antibiotikumrezisztens kólibaktériumoknak tesz jót

Újabb érv látott napvilágot a kutyák nyers étrendje ellen: bár egyes fajtákat hagyományosan nyers koszton tartanak, ez csak 1993-ban, Ian Billinghurst ausztrál állatorvos könyvének (Give Your Dog a Bone) megjelenése után terjedt el szélesebb körben.

A BARF-diéta (Biologically Appropriate Raw Food vagy Bones and Raw Food) hívei szerint a nyers húsból és zöldségekből álló étrend jobban megfelel a kutyák igényeinek, sokuk szerint pedig a kereskedelmi forgalomban kapható tápok adalékanyagai rosszat tesznek az állatoknak, az ellenzői szerint pedig a csontok megakadhatnak a kutya torkán, belső sérüléseket okozhatnak, az állatok számára árult nyers hús pedig fertőzésveszélyes.

A vita persze még nem dőlt el, de ez utóbbira figyelmeztetett 2004-ben az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA), illetve egy most frissen megjelent brit tanulmány is. Ez utóbbi szerint nem csak az étel előkészítése során jelenthet veszélyt a nyers hús kezelése, hanem a későbbiekben is: a BARF-diétán tartott kutyák ürülékében a kutatók antibiotikumrezisztens E. coli-t találtak, amely az állatokra és az emberekre is fertőzésveszélyt jelenthet.

Inkább főtt ételt javasolnak

Matthew Evison bakteriológus, a tanulmány társszerzője szerint a továbbiakban is mindenki szabadon mérlegelheti, hogy milyen étrend mellett dönt a kutyák számára, de arra is felhívja a figyelmet, hogy míg a BARF-diéta előnyeiről csak anekdotikus bizonyítékok szólnak, a veszélyei egyre jobban dokumentáltak.

Bár Evison és társai már egy korábbi kutatásukban is vizsgálták a nyers koszt hatását a kutyákra, most nem ez volt a céljuk: arra próbáltak rájönni, hogy miért található több rezisztens baktérium az egyes állatok ürülékében, mint másokéban. Jordan Sealey, a tanulmány vezető szerzője szerint nagyon szoros összefüggésekre bukkantak a nyers koszt és a fertőzött ürülék között: az étrenden kívül semmi olyan különbséget nem találtak, ami indokolhatná a jelenséget. A kólibacilusok, pláne azok, amelyek rezisztensek az antibiotikumokra, nem csak a kutyák, hanem más háziállatok és az emberek esetében is súlyos megbetegedéseket okozharnak.

Avison szerint a legfőbb problémát a kutyatápnak árult hús minősége okozza: ezek a termékek általában alkalmatlanok rá, hogy megfőzzék őket, ezért azt javasolja, hogy a házikoszt hívei inkább emberi fogyasztásra alkalmas húst vásároljanak tápként, és főzzék meg. Az is segít, ha a hús termelője bizonyítottan nem kezeli antibiotikummal a vágóállatokat, illetve azt is ajánlatosnak tartaná, ha az ezeket előállító vágóhidakra hasonlóan szigorú higiéniai szabályok vonatkoznának, mint azokra, amelyek emberi fogyasztásra szánt termékeket gyártanak.

