Itt lehet élőben követni, ahogy a japán „mesterlövész szonda” megérkezik a Holdra

Nagy a forgalom a Hold körül, éppen tegnap jött a hír, hogy az amerikai magánholdszonda, a Peregrine sikertelen küldetése után visszatért a Föld légkörébe, ahol – fedélzetén többek között Weöres Sándor versével – el is égett. Ma viszont már egy olyan ország landolhat a Holdon, amelyik korábban még nem járt ott: Japán.

A japán űrügynökség (JAXA) küldetése a SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) leszállóegységgel 2023 szeptemberében indult útjára, és december 25-én állt Hold körüli pályára. A Hold közeli oldalán található Shioli-kráterben történő landolásra magyar idő szerint január 19-én pénteken délután 4 óra után lehet számítani, amit a JAXA Youtube-csatornáján élőben lehet követni.

link Forrás

Ha a misszió sikerrel jár, Japán lesz az ötödik ország, amely űreszközzel landol a Holdon a Szovjetunió (és Oroszország), az Egyesült Államok, Kína és India után. Emellett Japán lehet az első, amelynek sikerül nagy pontosságú leszállást végrehajtania – ez kevesebb mint 100 méteres körzetet jelent, ami jóval kisebb, mint a hagyományos küldetések során megcélzott több kilométeres pontosság. A holdszonda erről a precíziós képességéről kapta becenevét is: moon sniper, vagyis holdi mesterlövész.

A landolásra kiszemelt kráter azért különleges, mert feltételezések szerint itt a felszínen is elérhető a holdkéreg belső rétege, a köpeny, így az itt gyűjtött minták kulcsfontosságúak lehetnek a Hold és a Föld eredetének tanulmányozásában. A küldetés során azt is igyekeznek feltárni, hogy a Hold lehetséges vízkészletét miként tudják majd hasznosítani az emberek a jövőben tervezett holdbázisokon.

A misszió két holdjárót is szállít: a LEV-1 nevű eszköz ugráló mozdulatokkal járja majd a környéket, valamint közvetlen földi kommunikációs kapcsolattal és széles látószögű kamerákkal is rendelkezik, míg a SORA-Q nevű teniszlabda-méretű, gurulni is képes egység a felszín domborzatához illeszkedően tudja változtatni az alakját. Utóbbit egyébként azzal a Tomy nevű játékgyártó céggel közösen fejlesztették ki, amely a Transformers-robotok gyerekjáték változatait is készíti.

photo_camera A SORA-Q nevű alakváltó holdjáró Fotó: HANDOUT/AFP

A japán űrprogramnak nagy szüksége van a sikerre, hiszen az elmúlt években több kudarcot is elszenvedett, legutóbb például a nagy reményekkel indított, a SpaceX-féle Falcon 9 olcsóbb alternatívájának szánt H3 rakétát kellett felrobbantani nem sokkal a fellövése után, mivel a rakéta második fokozatának hajtóműve nem indult be.

A Holdat még több amerikai és kínai küldetés is megcélozza még az idei évben – korábban a Qubiten is összeszedtük, melyek lesznek 2024 legfontosabb eseményei az űrben.