A méhecskehotelek és darázsgarázsok már februártól segíthetik a beporzókat

Az idén 50 éves Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) hétfői közleménye „a lakosság, a gazdálkodók és az önkormányzatok figyelmébe ajánlja” azokat az eszközöket, amelyekkel házilag is hatékonyan és „hiánypótló módon” segíthető a beporzók szaporodása.

A pénzügyi értelemben is jelentős, ökológiai szempontból pedig nélkülözhetetlen tevékenységet végző magányosan élő méh- és darázsfajok ujjnyinál szűkebb, általuk kialakított járatok védelmére bízzák utódaikat. „Ezekbe megbénított ízeltlábúakat halmoznak fel, erre petéznek, majd a bölcsőket sárdugóval zárják le. A kikelő lárva a táplálék elfogyasztását követően bebábozódik, végül a kikelő kifejlett rovar átrágja magát a sárdugón, és megkezdi néhány hetes felnőtt életét. Ilyen bölcsőkamrákat nagyon egyszerűen biztosíthatunk számukra az erkélyre, ablakpárkányra, virágos balkonládák mellé is kihelyezhető méhecskehotellel (másik nevén darázsgarázzsal)” – olvasható a közleményben. Az MME részletes sorvezetője le is írja miként készíthető el könnyedén egy ilyen természetvédelmileg rendkívül hasznos, ugyanakkor pofonegyszerű beporzótámogató eszköz.

Az ilyen 4-10 milliméteres furatokkal kilyuggatott tűzifakuglit vagy bontott téglát érdemes legkésőbb „február második felében, március elején kirakni esőtől védett helyre (eresz alja, ablak- és erkélybeugró, tornác), keleti-déli tájolással, hogy közvetlen napsütés is érje. A magányosméh-fajok számos képviselője szőrös, ez a bunda szigeteli is őket, így már a tél végi, kora tavaszi első napsütéses napokon is aktívak tudnak lenni”.

photo_camera Egyszerű darázsgarázs Fotó: Orbán Zoltán/ MME

