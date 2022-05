Elon Musk fut a pénze után, már nem biztos, hogy megvenné a Twittert

segítsd a munkánkat! Támogasd a tudomány népszerűsítését,

Nagyot tévedtek, akik azt hitték, hogy a Twitter 44 milliárd dolláros megvásárlásáról szóló döntés bejelentése után Elon Musk hátrébb húzódik, és nem ostorozza tovább jövőbeli cégét kedvenc platformján – vagyis a Twittert a Twitteren.

Az elmúlt napokban a botok kerültek a vita középpontjába. Musk azt állítja, hogy – saját tapasztalataiból kiindulva – megbízhatatlanok a Twitter jelentései, miszerint az összes felhasználó kevesebb mint 5 százalékát teszik ki az automatizált fiókok, amelyek többek között az ő posztjait is szétszpemmelik, általában valamit (kriptót, NFT-t vagy kiéhezett, tüzes cicababákat) hirdető kommentjeikkel.

Kedden odáig jutott, hogy bejelentette: amíg a Twitter nem bizonyítja, hogy tényleg 5 százalék alatti a botok aránya, addig nincs üzlet. Még saját becsléseit is megosztotta, miszerint a botok a felhasználók legalább 20, de akár 90 százalékát is kitehetik.

Musk nem látja át a bothelyzetet

Parag Agrawal, a Twitter jelenlegi vezérigazgatója szerint egyrészt naponta félmillió szpembot fiókját függesztik fel, még mielőtt aktivizálhatnák magukat, másrészt pedig sokkal bonyolultabb a botkérdés, mint ahogy azt Musk elképzeli: „A legtöbb fejlett szpemkampányban az emberi és az automatizált tevékenységek összehangolt kombinációit használják. Valódi fiókokat is kompromittálnak, majd ezeket használják fel a kampányuk előmozdítására.”

Tény, hogy az egyik legtöbb követővel rendelkező Musk követői között nagyjából fele-fele arányban találhatók valódi és kamuprofilok, és hogy a nevével visszaélő botok okoztak már komoly problémákat, de egy kutatás szerint legalább annyi haszna is volt Musknak a bothadseregekből: a Tesla-részvények shortolásának idején automatizált fiókok védték a cég pozícióját, mielőtt vissza is pattant az árfolyam.

A rohamosan fejlődő automatizmusoknak köszönhetően ráadásul egyre nehezebb különbséget tenni valódi fiókok és botok között – egy népszerű botazonosító eszköz, a Botometer például 70 százalékos valószínűséget jelzi, hogy maga Musk Twitter-fiókja is bot.

Három lehetősége van a Twitternek, de talán a legjobb, ha csak hagyja, amíg Musk kidühöngi magát

Számos neves elemző szerint azonban mindez csak műbalhé, amit már az is alátámaszt, hogy a felvásárlás bejelentése idején még éppen a bothadsereg legyőzését jelölte meg az üzlet egyik okaként, és azóta semmi sem változott – ő eddig is problémának tartotta a sok botot, a Twitter pedig eddig is 5 százalékos arányról számolt be. Hogy mi az, ami valójában történt az elmúlt egy hónapban, azt Matt Levine, a Bloomberg pénzügyi szakértője szépen összefoglalta: a techcégek részvényárfolyama zuhanásnak indult, ami alapból más kontextusba helyezi a Twitter részvényenként 54,20 dolláros vételárát, amiben megállapodtak, miközben a Musk vagyonának jelentős részét képző Tesla-részvények ára is 30 százalékot esett egy hónap alatt.

Levine szerint a Twitternek három lehetősége van ebben a helyzetben.

Játszhat Musk szabályai szerint, bizonyítva a botok 5 százalék alatti arányát. Ez valószínűleg felesleges kör lenne, hiszen minden jel arra mutat, hogy a milliárdost valójában nem érdekli a botprobléma (legalábbis az üzlet szempontjából), csak kibúvót keres.

Belemehet a valódi játszmába, és megpróbálhat új, alacsonyabb vételárról megegyezni Muskkal. Ennek megint nem lenne sok értelme, hiszen ez egy hónapon belül már a második alkalom, hogy Musk felrúg egy korábbi megállapodást – korábban ígéretet tett arra, hogy nem szerez 14,9 százaléknál nagyobb részesedést a cégben, cserébe beül a Twitter igazgatótanácsába. Ezt a megállapodást 4 egész napig tartotta, mielőtt jött a felvásárlás híre.

Illetve megpróbálhatja a jelenlegi szerződés feltételeihez kötni a milliárdost, de ez is rejt magában kockázatot: a megállapodás szerint Musk kártérítésének van egy 1 milliárd dolláros felső határa, vagyis ha Musk kihátrálna, és a Twitter kártérítésért perelné, legfeljebb egymilliárd dollárt kaphatna a cég – ez részvényenként 1,30 dollárt jelent, ami sehol sincs ahhoz, hogy kárpótolni tudja a céget az üzlet elúszásáért.



Viszont Musk egyelőre csak a Twitteren és egy magánkonferencián beszélt a kihátrálásról szóló terveiről, és semmilyen formális lépést nem tett az ügyben – ez akár arra is utalhat, hogy vele ellentétben az ügyvédei tudják, hogy a dolog nem ilyen egyszerű, ezért legalább addig kivárnak, amíg valamilyen életszerűbb kibúvót nem talál a milliárdos.

Ahogy Levine írja: „A Twitter szempontjából így vitathatatlanul az a legjobb megoldás, ha nem tesz semmit, és hagyja csak, hogy Musk tweetelgessen. Hagyják őt figyelmen kívül, és továbbra is tegyenek úgy, mintha minden rendben lenne, és majd csak lezárul az üzlet.” A szakértő szerint, ha nem adnak neki további ürügyet arra, hogy kihátrálhasson, akkor az üzlet lezárásának idején úgyis kiderül, hogy mennyire gondolja komolyan az egészet. „A Twitternek az a legnagyobb gondja Muskkal, hogy gyakran meggondolja magát. Hátha újra meggondolja majd.”

