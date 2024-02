Túlélte a holdi éjszakát a japán holdszonda

A szerencsétlenül landolt japán SLIM holdszondával sikerült újra kapcsolatba lépnie a földi irányításnak, tette közzé X-en (Twitteren) a japán űrügynökség, a JAXA.

A BBC információi szerint az, hogy a szonda túlélte a hetekig tartó hosszú sötétséget és utána képes volt újraindulni, mindenképpen biztató a jövő űrküldetései szempontjából.

photo_camera A LEV-2 rover készített fotót a szerencsétlenül landolt SLIM szondáról a Holdon. Fotó: JAXA/Takara Tomy/Sony Group Corporation/Doshisha Egyetem

Azonban a Hold egyenlítőjének közelében, ahol most a SLIM elhelyezkedik, dél körül akár +100 Celsius-fok is lehet, míg éjszaka -130 Celsius-fokra eshet le a hőmérséklet. A szélsőséges időjárás miatt a szonda kommunikációs egységei túlmelegedtek, így az újraindulást követően rövid idővel ismét le kellett állítani a működést. A JAXA mérnökei tehát most arra várnak, hogy a működéshez megfelelő körülmények álljanak elő a Holdon.

Nem csak a japán űrügynökség szondája landolt szerencsétlenül a Holdon eddig 2024-ben. Az Intuitive Machines 2024. Odüsszeusz szondája ugyancsak felborult a Holdon. Ettől függetlenül az amerikai vállalat büszke lehet: 1972 óta nem landolt sikeresen amerikai űreszköz a Holdon, az Odüsszeusz által szállított kísérleti rendszerek viszont a jelek szerint megfelelően működnek még úgy is, hogy az érkezés nem volt zökkenőmentes.