Felborult a Holdon az Odüsszeusz, de így sincs minden veszve

A 2013-ban alapított houstoni vállalat, az Intuitive Machines 2024. február 22-én történelmet írt azzal, hogy első magáncégként juttatott szondát a Holdra, ráadásul a Nova–C leszállóegység (másik nevén Odüsszeusz, avagy Odie) egyben az első amerikai űreszköz az 1972-es Apollo–17 misszió óta, ami sikeresen landolt a Holdon.

A leszállás előtti percekben, órákban még egyáltalán nem volt biztos az IM–1 misszió sikere: a földi küldetésirányítók még akkor észlelték, hogy nem működnek megfelelően a landolást segítő navigációs lézerek és kamerák a szondán, amikor az Hold körüli pályán volt, így az utolsó pillanatban kellett átprogramozni más eszközöket, hogy megvalósulhasson a holdra szállás.

A bravúr sikerült, de a legújabb hírek szerint ez sem volt elég a zökkenőmentes leszálláshoz.

photo_camera Az Odüsszeusz széles látószögű felvétele a kiszemelt landolási területtől kb. 200 kilométerre fekvő Schomberger-kráterről, nagyjából 10 kilométeres magasságból Forrás: Intuitive Machines

Az Intuitive Machines közlése szerint az Odüsszeusz egyik lába a landoláskor a holdfelszínbe ásódott, és így a szonda megbillent, majd egy sziklára borult, és most az oldalán fekszik. A botlás kísértetiesen hasonlít a januárban landolt japán SLIM holdszonda történetére: ahogy abban az esetben, úgy az Odie-nál is a telemetriás adatokból vették észre, hogy valami baj lehet, mivel a napelemei nem termelnek megfelelő mennyiségű energiát. Az amerikai szonda esetében a hajtóanyagtartályok szintje arra is utalt, hogy az Odüsszeusz az oldalára feküdt.

Jó hír azonban, hogy a szonda ettől függetlenül kitűnő állapotban van, a szállított tudományos kísérleti eszközök normálisan működnek, illetve az adatokat is küldi a Földre az egység, még ha a módosult pozíciója miatt gyengébb is a kommunikációs kapcsolat. Az akkumulátorok azonban teljesen fel vannak töltve, és a napelemek eloszlása is kedvezőbb, mint a SLIM esetében, vagyis az Odüsszeusz nincs olyan nagy veszélynek kitéve, hiszen eleve csak bő egy hétig tervezték a működését, mivel a déli pólus hamarosan sötétségbe borul.

Egyvalamiről azonban sajnos le kell mondanunk: ebben a küldetésben nem sikerült a leszállás közben leereszteni a holdfelszínre az EagleCam nevű eszközt, amely a holdra szállások történetében első alkalommal külső nézetből is rögzítette volna a landolást. A kamera azonban működőképesnek tűnik, így ha sikerül kiszabadítani a szondából, akkor még várhatunk tőle képeket a Holdról és az Odie-ról is.