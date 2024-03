Egymilliárd túlsúlyos ember él a világon

„Korábban úgy hittük, hogy az elhízás a gazdagok problémája, most kiderült, hogy a világ problémája” – kommentálta a WHO friss kutatási eredményeit Francesco Barca, az Egészségügyi Világszervezet táplálkozástudományi vezetője.

A 220 millió ember adatait vizsgáló friss jelentés szerint 1990 és 2022 között megduplázódott a túlsúlyos felnőttek száma, az 5 és 19 év közötti fiatalok esetében pedig négyszer annyian küzdenek túlsúllyal mostanra, mint 32 évvel korábban. Majid Ezzati, a kutatás eredményeit publikáló tanulmány vezető szerzője szerint a friss adatokban leginkább a fiatalok adatai az aggasztóak, de nem példa nélküliek: az elhízottak aránya hasonlóan növekszik a körükben, mint a felnőtteknél 1990 előtt.

Dupla teher

Ezzati szerint a túlsúly azokban az országokban is egyre nagyobb problémát jelent, ahol korábban az alultápláltság volt a jellemző, ez azonban nem jelenti azt, hogy mindenkinek jutna elegendő élelem. Az éhezés és a túlsúly együttes jelenléte ráadásul dupla terhet ró ezekre az országokra, az ezzel járó súlyos egészségügyi kockázatokkal együtt.

A trend a világ minden országára jellemző, de érdekes módon egyedül Franciaországban nem nőtt az elhízott felnőtt férfiak aránya. A felnőttek körében a legnagyobb mértékben a Karibi-térségben, a Közel-keleten és Észak-Afrikában nőtt az elhízottak száma, a gyerekeknél Brunei-ben, Chilében, Polinéziában és Mikronéziában.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szerint a probléma kezeléséhez elengedhetetlen a civil szektor közreműködése is, de állami beavatkozásra is szükség lehet, így például a magas cukortartalmú élelmiszerek megadóztatására is. Branca és Ezzati szerint az elhízás elleni új csodaszerek ugyan bizonyos mértékben segíthetnek, de nem jelentenek megoldást, és tovább növelhetik a társadalmi egyenlőtlenséget, mivel nem férhet mindenki hozzájuk.