Mély óceán boríthatja a bolygót, amit a James Webb segítségével fedeztek fel

Csillagászok a James Webb űrtávcső (JWST) segítségével megfigyeltek egy olyan távoli bolygót, amelyet teljes egészében mély vízóceán borít. A Földnél kétszer nagyobb, tőlünk kb. 70 fényévre található exobolygó légkörében a metán, a szén-dioxid és a vízgőz kémiai jeleit is felfedezték.

Ez a kémiai összetétel, a hidrogénben gazdag légkörrel együtt megfelel az óceánbolygókra jellemző körülményeknek, de a Cambridge-i Egyetem kutatói szerint így sem tűnik túl barátságosnak a TOI-270d névre hallgató planéta. Az elemzést vezető kutató, Nikku Madhusudhan szerint az óceán a 100 Celsius-fokot is elérheti, vagy akár annál is forróbb lehet, de a magas légköri nyomás miatt még így is folyékony maradhat.

photo_camera Művészi illusztráció egy óceánnal borított, hidrogénben gazdag légkörrel rendelkező bolygóról Forrás: Amanda Smith, Nikku Madhusudhan

Egy másik, ugyanazt az exobolygót vizsgáló kanadai kutatásban szintén megfigyelték ezt a kémiai összetételt a légkörben, mégis teljesen más eredményre jutottak: szerintük az elképesztően sűrű, hidrogénnel és vízgőzzel teli légkör szilárd felszínnel párosul, és a bolygón akár 4000 Celsius-fok is lehet, ami viszont már túl forró ahhoz, hogy folyékony víz legyen rajta.

A James Webb a bolygók légkörén átszűrődő csillagfény rögzítésével képes részletes elemzést készíteni a kémiai összetételről, amiből aztán a csillagászok saját módszereikkel alkothatnak képet a felszínen uralkodó körülményekről, és megállapíthatják, hogy a bolygó lakható lehet-e vagy sem.

A cambridge-i kutatók szerint a TOI-270d esetében a légköri ammónia hiánya bizonyítja az óceán jelenlétét, hiszen az alapvető kémiai törvények szerint annak természetes módon elő kellene fordulnia egy hidrogénben gazdag légkörben. Az ammónia azonban jól oldódik vízben, ezért nem maradna belőle a légkörben, ha alatta óceán lenne.

Mivel a TOI-270d tengelyforgása kötött, vagyis az egyik oldala mindig a csillagával szemben helyezkedik el, a másikat pedig örök sötétség jellemzi, a bolygót szélsőséges hőmérsékleti kontraszt jellemzi. „A nappali oldalon rendkívül forró lenne az óceán, az éjszakai oldal viszont potenciálisan lakható körülményeknek adhat otthont” – mondta Madhusudhan. Azonban a földihez képest több tízszeres vagy százszoros légköri nyomás gőzölgő óceánt eredményezne, az akár több száz kilométer mély óceán fenekét nagynyomású jég borítaná, alatta pedig kőzetes mag lenne található.