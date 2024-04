Bélbaktériumokkal ébresztenék fel az óriáspanda hímek alvó libidóját

A kínai természetvédelem első számú, kritikusai szerint máig egyetlen sikertörténete az óriáspandák (Ailuropoda melanoleuca) kihalásának, jelentős áldozatokat igénylő megakadályozása. A vadon élő populációk gyámolítása mellett az állami fajmentés kulcsa a faj fogságban élő egyedeinek szaporítása, aminek jelentős akadálya, hogy a nőstények évente egyszer, alig 40 órás időtartamban fogamzóképesek, az állatkerti hímek pedig még az ivarzás csúcsán is csak ritkán képesek megfelelni az evolúció által kijelölt feladatuknak.

Az Ecology and Evolution folyóiratban megjelent tanulmányukban kínai kutatók megtalálni vélik a vészesen hanyatló pandalibidó mikrobiológiai eredőjét. A New Scientist beszámolója szerint a pekingi kutatócsoport az egészséges emésztés mellett számos önszabályozási mechanizmussal kapcsolatba hozott bélflóra összetételét vizsgálta 20 hím egyed 72 székletmintájában. Az összehasonlító elemzés célja az volt, hogy kiderítsék van-e különbség az utódnemzés területén kompetens, illetve inkompetens egyedek mikrobiomjai között.

photo_camera Az állami pandamentő program Finnországból repatriált egyik hím egyede 2019 januárjában Fotó: XUE YUBIN/Xinhua via AFP

A kutatók egyetlen, de annál markánsabb különbséget fedeztek fel a székletek vizsgálatával: a szexuálisan kompetens csoporthoz tartozó egyedek bélflórájában szignifikánsan nagyobb volt a Clostridium nemhez sorolt anaerob baktériumok aránya. Állításuk szerint a számos emésztőszervi betegséget okozó toxinjaik okán hírhedté vált mikroorganizmusok a pandáknál kulcsszerepet tölthetnek be a hímek libidójának szabályozásában.

A kutatók ugyanakkor elismerik, hogy a szexuális viselkedés és a baktériumok mikrobiomon belüli aránya közötti kapcsolat kétségtelennek látszik, a termékenyítő képességet még számos más tényező is befolyásolhatja, az már most is tudható, hogy a vadon élő, szaporodásbiológiailag a fogságban élőknél sikeresebb populációk által fogyasztott növényi takarmányok bizonyítottan kedveznek a Clostridium fajok felszaporodásának. Vagyis, így a tanulmány szerzőgárdája, az állatkerti pandákkal ugyanolyan bambuszféléket kellene etetni és akkor talán a termékenységi rátájuk is emelkedne.

