Kiderült, hogy melyik macskafajta élettartama a leghosszabb

A birmannak is nevezett burmai szent templommacskák hosszú évekkel tovább élnek a szfinx avagy kanadai szőrtelen macskáknál – derül ki abból a 8 ezer Egyesült Királyságban tartott egyedre kiterjedő új kutatásból, amelynek eredményeit Journal of Feline Medicine and Surgery folyóiratban megjelent tanulmány ismerteti.

A Live Science ismertetője szerint a londoni Királyi Állatorvosi Főiskola kutatócsoportja által kidolgozott módszertan pontosabban becsüli meg egy aditt fajtához tartozó egyed tényleges élettartamát. A tanulmány szerint az Egyesült Királyságban a kedvtelésből tartott macskák születéskor várható átlagos élettartama 11,7 év, a keverékek 1,5 évvel tovább élnek a fajtatisztáknál. A burmai macskák várható élettartama a leghosszabb születéskor, mindegyik átlagosan 14,4 év. A szfinxmacskák várható élettartama ennek a fele, mindössze 6,7 év – mindenekelőtt a betegségekre való genetikai hajlam miatt.

photo_camera Burmai szent templommacska fiatal kandúrja Fotó: Wikipédia

A fajtán kívül más tényezők is hozzájárultak a macska várható élettartamához. A nőstény macskák átlagosan 1,3 évvel éltek tovább, mint a hím macskák, az ivartalanított és ivartalanított macskák pedig 1,1 évvel tovább éltek, mint az ép macskák.

A tartási különbségeket nem vették figyelembe a kutatók, mondván, hogy az ilyen különbségeket nehéz számszerűsíteni.

