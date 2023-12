Még nagyobb pusztítást végeznek a vadvilágban a házi macskák, mint korábban hitték

„Nem ismerünk még egy olyan emlőst, ami ennyi különböző fajból táplálkozna. A macskák szinte mindent megesznek, amit csak találnak” – összegezte kutatása eredményeit Christopher Lepczyk, az Auburn University ökológusa a Scientific Americannek.

Bár az régóta ismert, hogy a házi macska az egyik legkártékonyabb behurcolt fajok közé tartozik, az eddigi kutatások többsége inkább csak egy-egy élőhelyre (például Ausztráliára, Új-Zélandra vagy az Egyesült Királyságra) korlátozódott, Lepczyk és kollégái most megpróbálták felmérni, hogy globálisan mekkora károkat okoznak az elvadult vagy szabadon engedett házi macskák.

A kutatás eredményeit összegző tanulmányban összesen 2084 különböző zsákmányállatot sorolnak fel, ezek között a legtöbb (981) a madarakhoz, 463 a hüllőkhöz, 431 pedig az emlősökhöz tartozott.

Az nem tűnik túl meglepőnek, hogy a világ szinte minden táján az egerek és patkányok a macskadiéta alapkövének számítanak, az már annál inkább, hogy a macskák emukat, közönséges levesteknősöket vagy ökörbékákat is elejtenek.

Veszélyeztetett fajok a macskamenün

A kutatók az 1900-as évek elejétől gyűjtöttek adatokat a macskák vadászati szokásairól, ezekből kiderült, hogy a zsákmányállatok 16,65 százaléka tartozott a veszélyeztetett, súlyosan veszélyeztetett vagy azóta kihalt kategóriába. A helyzet, ahogy Ausztrália példája is mutatja, a szigeteken a legsúlyosabb, itt eddig 27 faj pusztulását írják a macskák számlájára.

A macska pedig, ahogy Lepczyk is nyilatkozta, nem válogat: a bizonyítékok alapján az ismert madárfajok csaknem 9, az ismert emlősöknek pedig több mint 6 százalékára vadászik. A valós arányok valószínűleg ennél is nagyobbak: a kutatók szerint a begyűjtött adatokban sok maradványt ismeretlen eredetűnek bélyegeztek, a rovarokat alig vizsgálták, az eddigi kutatások pedig főként Ausztráliában és Észak-Amerikában zajlottak, Ázsia, Afrika és Dél-Amerika pedig szinte teljesen kimaradt belőlük. Az viszont Lepczyk és társai szerint jól látszik az adatokból, hogy a macskák több olyan ökoszisztéma működését is súlyosan megváltoztathatják, amelyekről eddig nem feltételezték, hogy hatással vannak rájuk.