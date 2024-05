Az orkatámadások miatt a kisebb hajóknak azt javasolják, hogy maradjanak a part közelében

Egymást érik az orkatámadások Spanyolország és Portugália partjainál: az állatok rendszerint kisebb hajókat pécéznek ki maguknak, és addig lökdösik őket, amíg mozgásképtelenné nem válnak vagy el nem süllyednek. A legutóbbi orkaattakra vasárnap került sor, a hajón utazó két ember szerint a tengeri emlősök a kormánylapátot és a hajótestet támadták, amelyen léket is ütöttek. Bár az utasokat egy tankerhajó kimentette, a 15 méter hosszú Alboran Cognac nem sokkal később elsüllyedt. Az újabb támadás miatt arra kérik a kisebb jachtokat, hogy a nyári hónapokban ne távolodjanak el túlságosan a partoktól.

Először 2020-ban figyelték meg, hogy az orkák hajókra támadnak. Ez a viselkedés valamiért kifejezetten a Gibraltári-szorosban élő alpopuláció körében terjedt el, és nagyjából ugyanazt a forgatókönyvet követi: a kardszárnyú delfinek jellemzően a hajók kormánylapátját és oldalát támadják, ahogyan ez az Alboran Cognac esetében is történt. A támadások gyakorisága 2020 óta nagyjából változatlan, évente körülbelül 200 találkozásról van szó, idén májusban viszont már 20 ilyen esetről számoltak be.

Játék? Bosszú? Buli?

Alfredo López, az Aveirói Egyetem cetekkel foglalkozó biológusa szerint elképzelhető, hogy az orkák azután kezdték el megtámadni a hajókat, hogy egy társuk halászhálóba gabalyodott, és úgy tűnik, hogy a főkolompos egy Fehér Gladis néven emlegetett kifejlett nőstény lehetett. A viselkedésre aztán az állatok megtanították egymást: az idősebb példányok átadják a fiataloknak, a fiatalok pedig később egymásnak.

photo_camera Orkacsalád a Gibraltári-szorosnál Fotó: MARCO SIMONI/robertharding via AFP

A támadások pontos okairól Lópeznek és más szakértőknek is csak feltételezéseik vannak, abban viszont egyetértenek, hogy az állatokat nem a bosszúvágy vagy a vérszomj vezérli, és nem is az embereket akarják bántani, úszókra, fürdőzőkre például sosem támadtak. Andrew Trites biológus szerint egyszerűen csak játékról van szó, amit az orkák nagy valószínűséggel sokkal jobban élveznek, mint a hajósok.

Trites szerint az elmúlt évek tapasztalataiból már látszik, hogy ez nem csak múló szeszély: a helyi kardszárnyú delfinek nem fogják abbahagyni a hajók megtámadását, amiből a tengerészeknek már annyira elegük van, hogy különböző kreatív módszerekkel próbálják felvenni az orkákkal a harcot.

Ezek közé tartozott annak a német hajósnak az ötlete is, aki egy Spotify-listát is készített metálzenékből, aminek távol kellene tartania az orkákat, de Trites szerint nem valószínű, hogy ez beválna – sőt, még inkább felhívná az állatok figyelmét a hajóra, miközben jelentősen hozzájárulna a tenger zajszennyezettségéhez is, ami már így is egyre nagyobb problémát jelent.

A helyzetet Trites szerint csak az orkakutatók, tengerbiológusok, a parti őrség és a hajósok együttműködésével lehet megoldani, addig is azt javasolja a vitorlázóknak és jachtozóknak, hogy kerüljék az orkákkal való találkozást, kapcsolják ki a motort, vonják be a vitorlát, és várják meg, amíg az állatok maguktól odébbállnak.