Drámai mértékben nő a melanomás esetek száma az Egyesült Királyságban

A Cancer Research UK (CRUK) adatai szerint 2007 és 2009 között az új melanomadiagnózisok száma még csak 21 volt 100 ezer lakosra vetítve, a legfrissebb összesítés viszont azt mutatja, hogy 2017 és 2019 között ez a mutató már 28 volt. A Guardian számolt be az elemzés eredményeiről, amivel kimutatták azt is, hogy az idősebb, 80 év feletti korosztályban jelentősen nagyobb a regisztrált esetszám, mint a fiatalok körében.

Az időseknél 20 év alatt 57 százalékkal nőtt a diagnózisok száma, míg a 25-49 évesek körében csupán 7 százalék az emelkedés. A lap kiemeli továbbá, hogy ezek a számok a valaha mért legmagasabbak az Egyesült Királyságban.

A melanomák jelentős része a megfelelő fényvédelemmel megelőzhető lenne, a CRUK szerint épp ez a legaggasztóbb a megugró esetszámokban. A bőrrák ezen típusát ugyanis nagyjából 90 százalékban az UV-fénynek való kitettség miatt létrejött DNS-károsodások idézik elő. A korosztályok közötti számottevő különbséget pedig azzal magyarázzák, hogy az idősebbek lényegesen kevesebbet tudnak a napsugárzás káros hatásairól, a napozás veszélyeiről és az ideális fényvédelemről.

Ezzel ellentétben a fiatalok ma már a közösségi médiában is rengeteg információhoz hozzájutnak, ahogy a bőrápolás egyéb rejtelmeit is sokan a TikTokról vagy Instagramról sajátítják el. Ennek is megvannak a maga veszélyei, de a mindennapi fényvédelem sokat segíthet a megelőzésben. A modern fényvédők ráadásul sem az emberekre, sem a tengeri élővilágra nem veszélyesek, bár néhány korábban alkalmazott UV-szűrő miatt vannak olyan helyek a Földön, ahová még a turisták sem vihetnek be naptejeket.

A CRUK becslései szerint idén 20800 esetet regisztrálhatnak az Egyesült Királyságban, amiből mintegy 17 ezer megelőzhető lenne. A diagnózisok számának emelkedéséhez a szervezet szerint hozzájárul, hogy az emberek mind hamarabb felismerik a melanoma korai jeleit, de ugyanígy szerepet játszik az öregedő társadalom is. A halálozási arány ugyanakkor a korai felismerésnek és a hatékony kezelésnek köszönhetően várhatóan tovább csökken, írja a lap.

A brit jótékonysági szervezet szerint a legjobb, amit az emberek a megelőzés érdekében tehetnek, ha délelőtt 11 és délután 3 óra között nem tartózkodnak napon, egész nap magas faktorszámú (SPF 50-es) naptejet használnak és ezt UV-szűrős ruhákkal és napszemüveggel egészítik ki. Felhívták a figyelmet továbbá arra is, hogy a napsugárzás nemcsak akkor káros, amikor nyáron leégünk, hanem télen is komoly sejtkárosodást okozhat, ezért a megfelelő fényvédelemről egész évben gondoskodni kell.