Kutatások manipulálásával vádolják a világ legnagyobb dohányipari vállalatát

Azzal vádolják a világ legnagyobb dohányipari vállalatát, a Philip Morris Internationalt (PMI), hogy kutatások finanszírozása és tudósok befolyásolása révén „a tudományt a profit érdekében manipulálta”. Mindezt a globális cég és japán leányvállalatának (PMJ) kiszivárgott dokumentumai alapján állítják – írja a Guardian.

Az iratokból az is kiderül, hogy a Philip Morris a marketingstratégiája részeként tervezett politikusokat, orvosokat, valamint a 2020-as tokiói olimpia szervezőit megkeresni, hogy a nem dohányzókat a hevített dohánytermékük, az Iqos felé tereljék. Mivel az Iqost elsőként Japánban vezették be, a Dohányipari Szervezetek és Termékek Megállítása (STOP) nevű felügyelőszervezet szerint ezt a tervet máshol is készült bevetni a vállalat.

A Bath-i Egyetem szakértői szerint a Philip Morris japán leányvállalata egy harmadik félként működő kutatószervezeten keresztül finanszírozott egy kutatást a Kiotói Egyetemen a dohányzásról való leszokásról. Bár a kutatók nem találták nyomát annak, hogy bárhol fel lett volna tüntetve a dohánycég közreműködése, a PMI szóvivője szerint egy 2021-es görög konferencián, ahol bemutatták az eredményeket, elhangzott a Philip Morris mint finanszírozó neve.

A kutatók szerint a PMJ havonta tízmillió forintnak megfelelő összeget fizetett az FTI Innovations nevű tanácsadó cégnek, hogy tudományos rendezvényeken népszerűsítse a PMI kutatásait és termékeit – az élettudományi tanácsadó céget a Tokiói Egyetem egyik professzora vezeti. Az egyik kiszivárgott e-mail alapján a PMJ közölte a professzorral, hogy a megállapodást titokban kell tartani.

„A tudomány manipulálása a profit érdekében mindannyiunknak árt, különösen a döntéshozóknak és azoknak a fogyasztóknak, akik potenciálisan az életüket megváltoztató döntéseket próbálnak hozni. Emellett aláássa a közegészségügyi politikákat, miközben a káros termékek széles körű használatát ösztönzi” – idézi a Guardian a tanulmány egyik szerzőjét, Sophie Braznellt. Szerinte a kiszivárgott dokumentumok rácáfolnak a PMI azon állításaira, miszerint átlátható kutatásokat folytatnak.

A STOP szintén a kiszivárgott levelezésen és iratokon alapuló jelentése szerint a Philip Morris japán leányvállalata jól láthatóan lobbizott azért, hogy az Iqost olyan helyeken is engedélyezzék, ahol tilos a dohányzás. Ehhez orvosi és vendéglátói csoportok, valamint a japán tűz- és katasztrófavédelmi hatóság jóváhagyását kérték, amivel a széles körű elfogadottság látszatának biztosítása volt a céljuk. Az olimpián való megjelenés is jól bevált taktika a dohányipar részéről: ha a káros termékeket a sporttal és az egészséggel társítják, könnyen félre lehet vezetni a fogyasztókat, ráadásul a fiatalokat is széles körben elérik.

A PMI szóvivője szerint mindez csak „egy újabb álságos történet egy olyan szervezettől, amelyet jobban érdekel a vállalatunk kritizálása, mint a cigaretták ártalmainak csökkentése”. A cég éppen most, 2024 második félévében tervezi bevezetni az Iqost az amerikai piacra is.

A füstmentes dohánytermékek előtérbe helyezésének célja elvben az lenne, hogy a leszokni vágyókat a dohányzás egy kevésbé ártalmas (például kátránymentes) formája felé tereljék, de időről időre kiderül, hogy az e-cigarettákat valójában nem a leszokni vágyók, hanem a fiatalok veszik; hogy a nikotin még ezekben a termékekben is negatívan befolyásolja a fejlődő idegrendszert; ráadásul a WHO szerint ugyanúgy növelik a szív- és tüdőbetegségek kockázatát.