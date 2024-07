21 ezer éves, emberek által lemészárolt óriástatu maradványaira bukkantak Argentínában

Régészek tárták fel Argentínában egy ősi óriás állat, a tatuszerű glyptodonok közé tartozó Neosclerocalyptus fosszilizálódott csontjait, amelyeken emberek által végzett primitív mészárlásra utaló vágásnyomokat találtak. A Buenos Aires közelében, a Reconquista folyó mentén talált lelet a szénizotópos kormeghatározás alapján kb. 21 ezer éves, ami arra utal, hogy a területen már 5000 évvel korábban megjelentek az emberek, mint eddig hitték.

A 2016-ban talált maradványokon végzett kutatások betekintést nyújtanak az ember és az akkoriban élt, nagyjából tízezer évvel ezelőtt kihalt nagy testű állatok (megafauna) közötti kapcsolatba. Mariano Del Papa, a kutatást vezető La Plata-i Nemzeti Egyetem természettudósa szerint a csontokon talált nyomok a kőszerszámok által okozott vágásokra jellemzők, amiket olyankor ejtettek rajtuk az emberek, amikor élelemhez próbáltak jutni az állat lemészárlása által.

photo_camera A tetem feldolgozásának rekonstrukciója Forrás: La Plata-i Nemzeti Egyetem

A medencecsontot és farokcsigolyákat is rejtő leletek arról is árulkodtak, hogy a hentesmunka után gyorsan eltemették őket – végül ez vezetett a kivételesen jó állapotú megőrződésükhöz is. A csontokat a kormeghatározás után más kémiai elemzéseknek és 3D-szkennelésnek is alávetették, amelyek mind azt támasztották alá, hogy a vágásnyomok emberi eredetűek.

„A kontinens benépesítésének paradigmája szerint az emberek körülbelül 16 ezer évvel ezelőtt érkeztek Amerikába, de az utóbbi években sokkal régebbi bizonyítékokat is találtak, többek között Brazíliában, Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban” – mondta Miguel Delgado, aki szintén részt vett a kutatásban.

photo_camera Az azonosított lemészárolt állat, a Neosclerocalyptus rekonstrukciója a La Plata-i múzeumban Forrás: Patricia Curcio

„Van egy hagyományos nézet, amely szerint ezek a leletek anomáliák, és nem tudni pontosan, hogyan keletkeztek, de egyre több nagyon komoly tanulmány jelenik meg a legrangosabb tudományos folyóiratokban, amelyek az első érkezést 20-30 ezer évvel ezelőttre teszik.”

