Láttál már hangyákat pofozgató méheket lassított felvételen?

A hangyák előszeretettel hatolnak be méhfészkekbe, hogy mézet lopjanak, petét zsákmányoljanak, vagy akár megtámadják a dolgozó méheket. A szárnyas rovarok védekezési módszereinek legismertebbike az, amikor heves szárnycsapásokkal legyeznek, és egész egyszerűen elfújják a hangyákat, de japán kutatóknak most egy másik defenzívát is sikerült megörökíteniük – írja a New Scientist.

A Cukuba városában található Nemzeti Környezettudományi Intézet munkatársai egy nagysebességű kamerát helyeztek egy méhfészek bejárata közelébe. A felvételeken látszik, ahogy a fészken kívül elhelyezkedő őrméhek a közeledő hangyák felé billentik a testüket, és néhány gyors szárnycsapással gyakorlatilag felpofozzák a betolakodókat, amelyek így messzire repülnek.

Szakamoto Josiko, a kutatóintézet munkatársa szerint sok méhész nem ismeri ezt a stratégiát, ahogy ő sem találkozott ilyennel tízévnyi méhészkedése során, a kísérletben mégis több száz leszámolást sikerült filmre venni.

A kutatók három helyi hangyafajt telepítettek egy japánméh-család (Apis cerana japonica) fészkéhez, de közülük csak kettőnél vált be a hirtelen csapásos taktika: a japán gyepihangyák (Tetramorium tsushimae) és a japán királynő nélküli hangyák (Pristomyrmex punctatus) ellen. A tőlük nagyobb és gyorsabb japán vöröshangyák (Formica japonica) azonban jóval nagyobb eséllyel kerülték el a végzetes pofont.

A kutatók a hangyák betolakodására adott méhválaszok további feltérképezését tervezik, illetve azt is vizsgálják majd, hogyan változik a méhek hangyákkal való interakciója az idő múlásával, és hogy a több tapasztalattal rendelkező csapkodók hatékonysága fejlődik-e.

