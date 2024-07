Jöhetnek a mesterséges intelligenciával működő NPC-k

Az NPC-k (Non-Player Characters) a számítógépes játékok gyenge pontjainak számítanak: még akkor is, ha kifejezetten ügyelnek rájuk, hajlamosak hülyeségeket művelni, végtelen hurkokba bonyolódni, vagy egész egyszerűen csak ugyanazt a pár mondatot ismételgetni („I used to be an adventurer like you. Then I took an arrow to the knee", ugye).

Ezt elégelte meg egy kanadai startup, amely azt ígéri, hogy egy olyan mesterséges intelligencián alapuló NPC-platformot fejleszt, amelyet a különböző játékgyártók egyszerűen és hatékonyan tudnak majd beépíteni a termékeikbe. Ez nem új találmány, az elmúlt évek több sikerjátékánál (Elder Scrolls: Skyrim, Red Dead Redemption II) is használtak mesterséges intelligenciát az immerzívebb játékélményért, de a mostani kezdeményezés ennél magasabbra teszi majd a lécet.

A Google DeepMind egykori dolgozóiból álló Artificial Agency a projektre már össze is szedett 16 millió dollárt. A fejlesztők azzal próbálják megreformálni az NPC-k világát, hogy előre megírt scriptek helyett motivációkat és célokat adnak nekik, amelyek mentén döntéseket hozhatnak és dialógusokban vehetnek részt. Nem ez az egyetlen ilyen fejlesztés, de Brian Tanner, a cég igazgatója szerint valószínűleg a nagy játékgyártók is jobban járnának, ha az ő terméküket használnák, mint ha sajátot fejlesztenének.

Ki fizeti meg az árát?

A TechCrunch szerint a nagy kérdés az, hogy a fejlesztők vajon be akarják-e egyáltalán építeni az AI-t a mellékszereplők irányításába, vagy tartanak az esetleges hallucinációktól és a kiszámíthatatlan működéstől.

Alex Kearney, az Artificial Agency társalapítója szerint ettől nem kell nagyon félni: arról ugyan nem mondott semmit, hogy kikkel tárgyalt a cég, de egy a TechCrunchnak eljuttatott demóban bemutatta, hogy mit lehet kihozni például a Minecraft karaktereiből. Itt annyi instrukciót adott az NPC-nek, hogy legyen barátságos és segítőkész, ezek után arra a kérésre, hogy segítsen felkészülnie a játékos karakterének egy küldetésre, magától kezdett el felszerelést gyűjteni neki.

Tanner szerint ez a jövő – viszont valakinek viselnie is kell majd a költségeket. Daniel Mulet, a Radical Ventures befektetője szerint ez azt is jelenti, hogy az élőbbé tett NPC-k prémium szolgáltatásnak minősülnek majd, amire elő kell fizetni, de hogy ez mennyi plusz kiadást jelentene a játékosoknak, arról szerinte még korai lenne beszélni.