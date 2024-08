Süllyed Gouda, veszélyben van a sajt is

„Nagyon csodálkoznék, ha 50-100 év múlva még léteznie gouda sajt” – foglalta össze tömören Jan Rotmans klímakutató a világ egyik sajtfővárosára leselkedő veszélyeket. Gouda azóta süllyed, mióta megépült, de ha minden úgy megy tovább, mint eddig, Hollandia zöld szíve, ahogy a régiót nevezik, a század végére víz alá kerül.

Amellett, hogy a tőzegláp egyébként sem ideális választás egy város alapjának, a problémát a klímaváltozás okozza. Mivel egy folyótorkolatban (illetve két folyó találkozásánál) fekszik, a tengervíz szintjének emelkedése is fenyegeti, de az egyre gyakoribb esőzések is veszélyt jelentenek rá.

photo_camera A város egyik kedvelt turistalátványossága a sajtpiac Fotó: ESCUDERO PATRICK / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Annak ellenére, hogy a városban évente 22 millió dollárt költenek a vízügyi problémák elhárítására, Rotmans szerint a jelenlegi gyakorlat, a víz folyókba pumpálása nem lesz elég, és előbb-utóbb fenntarthatatlanná válik. A kutató szerint sürgősen cselekedni kellene: jelenleg a régebbi épületek 3-6 millimétert süllyednek évente, az új építésűek pedig 1-2 centimétert.

Tíz év van gondolkodni

Maga a talaj is süllyed: Hollandia déli részén vannak olyan vidékek, ahol az elmúlt évszázadokban 5-10 méterrel került mélyebbre a szintje, mint korábban volt. Mindez a tengerszint növekedésével együtt súlyos veszélyt jelent az országra: Kim Cohen, az Utrechti Egyetem földrajzprofesszora szerint teljesen reális az a forgatókönyv, amikor egyes városokat fel kell adni. Cohen szerint a jelenlegi technikával 2-3 méteres vízemelkedéssel még el lehet bírni, annál többel viszont már nem – és ahogy Rotmans, ő is úgy gondolja, hogy minél hamarabb megoldást kell találni a problémára, mielőtt még túl késő lenne.

Rotmans szerint ez a „minél hamarabb” tíz évet jelent, ennyi időn belül kell új intézkedéseket hozni a régió védelmében, de annak ellenére, hogy a döntéshozók már régóta tudnak a problémáról, senki sem érzi úgy, hogy sürgősen cselekedni kellene. A kutató szerint ezen legfeljebb valamilyen tragédia változtatna – amit azért is nevez dühítőnek, mert a város minden lakója láthatja, hogy mekkora a baj.

A New York Times-nak nyilatkozó helybeli lakosok többsége nem is tartja túl súlyosnak a problémát, bár az egyikük beismeri, hogy annak ellenére, hogy nem aggódik a gyerekei és az unokái jövője miatt, utána már valószínűnek tartja, hogy a környék víz alá kerül. Rossz hír ez a sajt miatt aggódóknak is: bár északabbra is lehet sajtot készíteni, de az már nem lenne gouda.