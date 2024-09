Mostantól csak annyit kell beírni a Chrome-ba, hogy @gemini és máris beszélgethetünk a Google chatbotjával

A hét elejétől már mindenkinek elérhető a Google Chrome új funkciója, amivel közvetlenül a böngésző címsorából hozzáférhetünk a cég Gemini chatbotjához. A VentureBeat szerint a fejlesztés egy sarkalatos lépés a mesterséges intelligencia demokratizációja felé, és átalakíthatja, hogyan neteznek felhasználók milliói.

A chatbot eléréséhez nincs más dolgunk, mint a böngésző címsorába beírni, hogy @gemini, nyomni egy szóközt vagy egy tabot, majd máris promptolhajtuk a mesterséges intelligenciát. Ezután egy új böngésző lapon megnyílik a Gemini chatbot, és meg is válaszolja a kérdésünket, aztán tovább folytathatjuk vele a beszélgetést.

photo_camera Miután a böngésző címsorába beírjuk, hogy @gemini és nyomunk egy szóközt, máris promptolhatjuk a Google chatbotját Fotó: Tóth András/Qubit

A felhasználóknak alapból a Gemini érhető el, amit a Gemini 1.5 Flash modell működtet. Azok viszont, akik előfizetnek a chatbotra, a májusban bemutatott Gemini 1.5 Pro modellel társaloghatnak. A Gemini 1.5 Pro a chatbotokat közösségi értékelések alapján rangsoroló LMSYS Chatbot Arena listán az OpenAI ChatGPT-4o modellje mögött jelenleg a második, míg az ingyenes Gemini 1.5 Flash közvetlenül a ChatGPT–4o-mini modell után foglal helyet.

A Google még áprilisban kezdte el funkció tesztelését, majd elérhetővé tette 100 országban, de csak most építette be a böngésző stabil verziójába. A Gemini mellett augusztus végétől egyes felhasználók a Google Lens szolgáltatását is aktiválni tudják a Chrome címsorából. Miután a Google Lens ikonra kattintunk, kijelölhetünk bármit a böngészőablakban, amire aztán a Google rákeres nekünk.

photo_camera A beépített Google Lens funkció egy kép alapján felismeri az Oodit, Helsinki különleges könyvtárát Fotó: Tóth András/Qubit

A portál szerint a Gemini címsorba építése egy stratégiai lépésnek tekinthető a Google részéről, hogy megtartsa vezető szerepét a webböngészők és a mesterséges intelligencia technológiák terén. Azzal, hogy a Geminit könnyen elérhetővé teszik a Chrome felhasználók széles táborának, nemcsak a chatbotjukat használók táborát bővítik, hanem értékes adatokhoz is jutnak, amivel tovább tudják fejleszteni a képességeit.