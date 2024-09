NASA: volt némi feszkó, amikor elmondtuk a Boeing-nek, hogy a Starlinert legénység nélkül hozzuk vissza

A Starliner-fiaskó és a Nemzetközi Űrállomáson még mindig ott levő két asztronauta kálváriájának közepette a NASA elismerte, hogy volt egy kis „feszültség” a tisztségviselőik és a Boeingnél dolgozó kollégáik között.

A NASA kereskedelmi csoportjának vezetője, Steve Stich egy, a héten tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a döntés, amely szerint a gyengélkedő Boeing űrkapszulát a bajba jutott legénység nélkül hozzák vissza a Földre, nem váltott ki lelkesedést a bajba jutott űrkutatási vállalkozó részéről – írja a Futurism.com a Space.com-ra hivatkozva.

A Boeing ugyanis nem feltétlenül értett és ért egyet a NASA azon értékelésével, hogy a Starliner hajtóműveivel és a nemzetközi űrállomáshoz dokkoló moduljaival kapcsolatos problémák miatt túlságosan bizonytalan lenne Butch Wilmore és Suni Williams asztronauták visszahozása a Földre, amikor az űrhajó a héten visszatér.

A tervek szerint ma éjfél körül kellene leválnia a Starlinernek az űrállomásról és megkezdeni a visszatérést a Földre. Az űrhajósokért pedig februárban menne föl a SpaceX Dragonja.

photo_camera Butch Wilmore és Suni Williams asztronauták a Nemzetközi Űrállomáson Fotó: HANDOUT/AFP

Az eredetileg egyhetes útnak tervezett űrrepülés, a Starliner küldetés visszatérése többször is csúszott a héliumszivárgás és a hajtóművekkel kapcsolatos problémák miatt. A jelen állás szerint Wilmore és Williams legalább február elejéig az ISS-en, a Nemzetközi Űrállomáson marad, és a döntést, hogy a SpaceX Crew Dragon kapszulájával térjenek vissza, de ezt a Boeing a jelek szerint nem veszi jó néven.



„Ahol ilyen jellegű döntés születik” – mondta Stich – ott van némi feszültség a szobában.” A bevallottan rossz hangulat ellenére a kereskedelmi legénység igazgatója megértő a Boeing álláspontjával. „A Boeing-nél bizonyára ismerik az űrhajójukat, és elemzik a kockázatokat, valamint azt, hogy a járműnek melyek a képességei.” Ám, mint diplomatikusan jelezte, a NASA „egy kicsit más helyzetben van a kockázatok megértése szempontjából, és hogy mi áll rendelkezésünkre a Starliner nélkül”.

A múlt héten a New York Post egy NASA-tisztviselő névtelen megjegyzése alapján már kevésbé diplomatikusan zajló párbeszédről számolt be, eszerint a beszélgetések „hevessé” váltak, és még kiabálás is volt köztük.

„A Boeing meg volt győződve arról, hogy a Starliner elég jó állapotban van ahhoz, hogy hazahozza az űrhajósokat, a NASA pedig nem értett egyet” – mondta a tisztviselő a Postnak. „A gondolkodás részünkről viszont az volt, hogy a Boeing vadul felelőtlen”.