A mai fiatalok már azt sem tudják, hogy mi az a dugóhúzó

Szomorú idők járnak a háztartási eszközökre: a konzervnyitó, ami egykor minden háztartás elengedhetetlen kelléke volt, most már a kutyának sem kell, és egy friss brit felmérés szerint erre a sorsra juthat a dugóhúzó is.

A háztartási cikkeket forgalmazó Lakeland szerint a 18 és 24 év közöttieknek mindössze 27 százaléka birtokol dugóhúzót, míg ez az arány a 65 év felettiek esetében 81 százalék.

Ez még rosszabb arány, mint a tavalyi: szintén a Lakeland felmérésében a 25 év alattiaknak a 29 százalékának volt dugóhúzója. A trendnek több oka is lehet, de általánosságban megfigyelhető, hogy a Z generáció tagjai kevesebbet isznak, mint a korábbi generációk: a 21 év alattiak 45 százaléka vallotta azt, hogy egyáltalán nem iszik alkoholt. A bor különösen rosszul fogy: világszerte 2,6 százalékkal csökkent a fogyasztása, az International Organisation of Vine and Wine adatai szerint ez azt is jelenti, hogy 1996 óta nem ittak olyan kevés bort az emberek, mint tavaly.

Csavarkupak, zacskós bor

Az absztinensek mellett persze akadnak olyanok is, akik isznak ugyan bort, de nincs dugóhúzójuk: ők más kiszerelésű italt választanak, itt jön képbe a koronazáras, csavarkupakos vagy akár a zacskós bor.

A Guardian szerint az is problémát jelenthet, hogy a hagyományos dugók visszaszorulásával a fiatalok egy része már azt sem tudja, hogy mire való egy dugóhúzó, így nem is csoda, ha nincs is nekik. Egy másik lehetséges megfejtés szerint akadhatnak olyanok is, akik ugyan isznak bort, sőt, olyan bort is, amit dugóval zártak le – csak épp ehhez elmennek valahova, ahol ki is nyitják nekik.

Ha a fiataloknak nem is kell, azért még nem kell megásni a dugóhúzó sírját: amellett, hogy vannak fanatikus gyűjtők is (a dugóhúzófanatikusok krémjét egy 50 fős elitklub alkotja), az eszköz valószínűleg még hosszú időn keresztül velünk marad, ha máshol nem, hát a klasszikus svájci bicskán.