Durván akadályozza a csillagászati megfigyeléseket a rettenetes ózdi lézerkémény

„(...) igazolódott az, amit a korábbi számításaimból vártam. Sajnos annál is rosszabb a helyzet. Ugyanis most csak kicsivel voltunk telehold után, a hidegfront kitisztította a levegőt: az aeroszol tartalom, ami döntően felel a fényszórásért csak tizede volt az általában előfordulónak” – írja vasárnapi Facebook-bejegyzésében Kolláth Zoltán csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia doktora az Ózdon nemrégiben beüzemelt fénykémény környezeti hatásairól. Az egykori ózdi kohászat dicsőségét hirdetni kívánó lézerkémény egy a talaj síkjára merőleges 240 wattos lézersugár, „ami a végtelenségig sugározza majd a fényt”.

Kolláth akadémikus a Telexen augusztusban már figyelmeztette az illetékeseket, hogy az emlékmű beüzemelése olyan fényszennyezéssel jár, amelynek kiterjedt negatív következményeivel nem számoltak az ötletgazdák. A mostani Facebook-bejegyzés szerint a Bükki Nemzeti Park szívében, Répáshuta mellett 2022 tavaszán megnyitott Bükki Csillagdából fotózott alábbi fotó azt bizonyítja, hogy a félelmei beigazolódtak:

„A lézerkémény távolsága 24,4 km. Nagyon fontos, hogy a Csillagdától a hegyek jelentősen kitakarják az ózdi irányt, a nyaláb alsó 3800 méterét, nem látni, csak azt ami ennél magasabban van. A nyaláb alsó két kilométere az igazán fényes- Ebből elképzelhető, hogy holdmentes éjszakán a Bükk Fennsíkról mire számíthatunk”.

photo_camera Az ózdi fénykémény a Bükki Csillagdából 2024. október 19-én Fotó: Angelos Siomos/ Facebook

Kolláth korábbi aggodalma beigazolódott: az észak-magyarországi kohászatnak emléket állítani kívánó mesterséges fényoszlop nem csupán a közvetlen szomszédságában, de tágabb környezetében is negatívan befolyásolja a védett ökoszisztémák éjszakai élővilágának folyamatait, de közben beszennyezi a kutatási szempontból és a tudományos ismeretterjesztő programok miatt is kiemelt jelentőségű Bükki Csillagda csillagoségbolt-parkját is.

A teljes poszt itt olvasható:

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: