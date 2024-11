A speed természetes változatát már 15 ezer évvel ezelőtt használták a Közel-Keleten

A modern nyugati gyógyászatban előszeretettel használják csikófarkfélék (Ephedraceae) rendszertani családjához sorolt Ephedra növénynemzettség fajainak pszichoaktív alkaloidját. Az érösszehúzó, vérnyomásnövelő, étvágycsökkentő, koncentráció növelő hatású efedrin az asztma vagy a narkolepszia ismert terápiás szere – a koffein, a kokain, illetve a szintetikus efedrin-származék amfetamin mellett a leghatásosabb stimulánsok egyike.

Úgy tűnik, hogy a tradicionális kínai és indiai orvoslásban évezredek óta alkalmazott, C 10 H 15 NO kémiai képletű alkaloid hatásmechanizmusával már a korai emberiség is tisztában volt. A Scientific Reports folyóiratban publikált, és az IFL Science által ismertetett legújabb kutatási eredmények szerint a 15 ezer évvel ezelőtti Közel-Keleten a csikófark egyike volt a széles körben használt gyógynövényeknek a paleolitikumban.

A mai Marokkó területén található Taforalt, illetve Grotte des Pigeons (Galambok barlangja) néven gazdag őskőkorszaki temetkezési helyként számon tartott lelőhelyről előkerült növényi maradványok nem véletlenül kerültek a sírokba.

photo_camera A marokkói Taforalt, illetve Grotte des Pigeons lelőhely bejárata 2017-ben Fotó: Wikipédia

Az archeobotanikai eredményeket egy 19-20 éves korában elhunyt férfi maradványaival együtt, szó szerint a csontok között talált elszenesedett magok műszeres vizsgálata és genomikai elemzése tette lehetővé.

photo_camera Balra (a,b) a marokkói lelőhelyről előkerült 15 ezer éves, jobbra (c,d) pedig a mai csikófarkmagok Fotó: Morales et aI

A csikófark a őskőkori gyógyászat alapvető medicinája lehetett. A korábbi kutatásokban azonosított fogászati, illetve sebészeti beavatkozások alapján egyértelműsíthető, hogy az efedrinnek köszönhetően tudták a műtéti vérveszteséget csökkenteni, jelentősen javítva nem csak a túlélés, de a felépülés esélyeit is – állítják a tanulmány szerzői. Szerintük a növény a pszichoaktív alkaloidja miatt izgatóként a szakrális szertartások, étvágycsökkentő, éberségfokozó hatása miatt pedig a vadászatok, fegyveres konfliktusok farmakológiai segédeszköze volt az őskőkori Közel-Keleten.

Csikófark-pollent korábban 50 ezer évesre datált Neandervölgyi-maradványok feltárásakor is találtak már, ahogy az is ismert, hogy a növényt az ókortól kezdve gyógyászati céllal termesztették, és máig alapmedicinája a sivatagi nomád tuaregek házipatikájának.

