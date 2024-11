Megkérdezte valaki a bevándorló gyerekeket, hogyan érzik magukat Európában?

„Egy regnáló kormánynak azt azért nehéz eladni a szavazóinak, hogy nem elég, hogy befogadjuk a háború elől menekülő szíreket, de mostantól az oktatási rendszerünknek is másképp kéne kinéznie, mert ahhoz, hogy sikeresen integrálódjanak, róluk is szólnia kell az iskolának – mondja Árendás Zsuzsa, a CEU Demokrácia Intézet és a HUN-REN TK Szociológiai Intézet társadalomkutatója. – A legkurrensebb elméletek szerint a bevándorlók integrálása akkor a legsikeresebb, ha kölcsönös az alkalmazkodás, és mindkét fél lép egymás felé. De ez azzal jár, hogy a befogadó közegnek is alkalmazkodnia kell az újonnan érkezett bevándorlókhoz”.

A politikai szempontból már-már provokatív elképzeléshez képest a valóság az, hogy az európai országokban sokkal inkább a kolonizációs integrációs elképzelések érvényesülnek, amikor azt üzeni a befogadó tárasadalom a bevándorlóknak, hogy „tiszteld a kultúránkat, és alkalmazkodj te hozzánk!”.

Ezt a forgatókönyvet adják elő egy szerepjáték keretében az Irakból, Libanonból, Szíriából, Kurdisztánból és Romániából Németországba érkező kamaszlányok a Mesék rólunk, nekik (Tell them about us) című dokumentumfilmben. A film egyik jelenetében azt látjuk, hogy a lányok a mondat elhangzása után már-már hisztérikusan nevetni kezdenek, és Árendás szerint „látszik, hogy van bennük ezzel kapcsolatban valamiféle trauma és görcs, ami a játék közben felszabadul”. A filmben el is mondják, hogy szeretnék, ha nekik is kreálnának helyet ebben az országban, aminek reménytelen abszurditásán maguk is nevetni kezdenek, miközben azt is megemlítik, hogy nekik is feladatuk van az integrációval, de azért az lenne a jó, ha nem csak tőlük várnák el ezt az alkalmazkodást.

photo_camera Jelenet a Mesék rólunk, nekik című filmből

A november 6. és 13. között megrendezett 21. Verzió filmfesztiválon jövő kedden 4 órakor a Művész moziban levetítésre kerülő film rendezője, Rand Beiruty négy éven át követte a kamaszlányokat, akiket egy dolog köt össze: mindannyian elhagyták hazájukat, és most egy német kisvárosban élnek. A lányok a kamera előtt legnagyobb és legvadabb álmaikat állítják színpadra, pedig, ahogy láthatjuk a filmben, „ha voltak is vágyaik és álmaik, ezeket a lányokat módszeresen terelik afelé, hogy aztán végül mindegyikből idősgondozó legyen” – mondja Árendás.

Kellenek a bevándorlók az európai munkaerőpiacra

Az államnak lehet az a stratégiája, hogy a teljes alkalmazkodást követeli meg, de tehet pozitív lépeseket is annak érdekében, hogy a bevándorlók sikeresen tudjanak integrálódni, bár Árendás szerint „ez utóbbit sem szívjóságból teszik, hanem mert kellenek az emberek a munkaerőpiacra”. Ráadásul az Európába érkező bevándorlók a legtöbb esetben nem az alacsony státuszú rétegekből kerülnek ki, hiszen aki tud elég tőkét mozgósítani, akinek volt otthon olyan kapcsolati hálója, hogy tudta, hová kell mennie, az sosem a társadalom legalján él. A történet másik oldala Árendás szerint, hogy az európai bevándorlási rendszer kegyetlenül szűr. Ahhoz, hogy a bevándorlók hosszú távon megfogózkodjanak, mindig legyen munkájuk, lakásuk és társadalombiztosításuk, amit folyamatosan fel kell tudni mutatni a hatóságoknak, komoly kompetenciákat igényel. „Ezt nyugodtan hívhatjuk társadalmi darwinizmusnak, vagy másképpen a »legalkalmasabbak túlélésének« (survival of the fittest), amivel a befogadó országok is vitathatatlanul jól járnak. Miközben állandóan fanyalgunk, hogy képtelenek a beilleszkedésre, társadalmi státusz szempontjából a friss bevándorlók többsége valójában a »krémek krémje«”.

„Az emlékeink odavesztek a tengerbe”

De nemcsak a befogadó ország perspektívája létezik, hanem a bevándorlóké is, és Beiruty filmje megteszi azt, amit a legritkábban szoktunk megtenni: megkérdezi ezeket a lányokat, hogy érzik magukat itt Európában, illetve Németországban.

Árendás két identitás közötti létnek (in-betweenness) hívja azt az érzést, amikor az érintettek már eljöttek hazájukból, de valójában nem találtak új otthonra. „Ezek a fiatalok már nincsenek Szíriában vagy Libanonban, de ez nemcsak a földrajzi mobilitásról szól, hanem arról is, hogy identitásukat tekintve is eltávolodtak a származási országuktól, és azóta német kötődéseik is lettek. A film szívszorító jelenetei arról a fura köztes érzésről szólnak, hogy már nem úgy szírek, libanoniak, törökök, mintha ott maradtak volna, de németnek sem érezhetik magukat, mert a németek sem tekintik őket annak. Azt gondolnánk, hogy a gyerekeknek könnyebb megszokni az új hazát, és a szülő az, aki folyamatosan hazavágyik, de az ő emlékeik sokszor annyira szörnyűek, hogy ők jobban átérzik azt a megkönnyebbülést, hogy megmenekültek, mint a gyerekek, akiknek sokszor a gondtalan gyerekkor maradt emlékül.”

Német útlevél a tortaszeletekben

Árendás szerint fura kettősség van abban, hogy míg a bevándorlók Európában megkapják a biztonságot, a befogadó országok a társadalmi mobilitást már nagyon korlátozottan engedik nekik. Ennek részben az az oka, hogy még a bevándorlók itt született gyerekei sem kapják meg az állampolgárságot, így a befogadó állam mesterségesen tartja fenn a következő generációk különállását.

A földrajzi mobilitás szinte mindig együtt jár a foglalkozási visszaeséssel (deskilling), említi Árendás a migrációirodalom egyik közismert összefüggését, amikor a bevándorlók a befogadó országban alacsonyabb presztízsű munkákat végeznek, mint a hazájukban. „Az egyik lány a film végén mondja is, hogy ő azért megpróbál orvosnak tanulni, de sokkal valószínűbb, hogy a végén majd nővér lesz belőle.”

A film egyik legszebb jelenete a lányok álmairól szól; arról, hogy mik akarnak lenni, ha felnőnek, és látunk egy magát cukrászként elképzelő lányt, aki német útleveleket süt bele a tortaszeletekbe. Árendás szerint „ez a jelenet tökéletesen összefoglalja azt az álomvilágot, ami ezeknek a lányoknak elérhetetlen: az elismert munka és az állampolgárság”.

photo_camera Jelenet a Mesék rólunk, nekik című filmből

A harag vagy düh, amit amiatt éreznek, hogy a bevándorlókat nem fogadják be az európai társadalmak, sokszor fordul át önhibáztatásba. „Ez a lányoknál is érződött, akik a koruknál fogva amúgy is nagyon fogékonyak arra az érzésre, hogy biztosan velük van a baj. A legszívszorítóbb a filmben, ahogy alázattal eltűrik, hogy betereljék őket az idősgondozásba, és ez ellen semmi látványos lázadás nincs. Fejet hajtva látják be, hogy a jobb szakma csak álom, és arra jutnak, hogy »nézzünk inkább szembe a valósággal, és fogadjuk el«. Még talán hálát is éreznek, hogy legalább van munkájuk és így Németországban maradhatnak.”

A diaszpórában élő közösség sokszor konzervatívabban viselkedik, mint hazájában

A film egy jelenetében eljátsszák, hogy a szülők nyomására a lányoknak már férjnél kellene lenniük, és 18 évesen 5-6 gyereket kellett volna szülniük. Amikor ötödszörre mondják ki az „aggszűz” kifejezést, nevetésben törnek ki, és azon kezdenek el morfondírozni, hogy az európaiak, akik megengedhetik maguknak, hogy „a saját dolgukkal törődhessenek”, egyáltalán használják-e ezt a kifejezést, vagy ez csak az arab családokban szokás.

„Az erős családi nyomás alapvetően az elutasításból fakad – kezdi az elsőre talán meglepőnek tűnő magyarázatot Árendás. – Ez abból a felismerésből ered, hogy a tágabb társadalom rövid- és középtávon sem fogja befogadni őket. Így csak a saját közösségük képes legitimálni őket, és a társadalmi tőke is csak tőlük szerezhető meg, ezért cserébe kénytelenek őrizni a csoporthatárokat. Ilyenkor erősödik fel az a sajátos neokonzervatizmus, amit számos diaszpóraközösségben megfigyelhetünk, és amit a kitaszítottság érzése táplál. Ez nem azért van, mert eleve nem akartak kapcsolatot teremteni például a németekkel, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy a befogadó közösség nem igazán kész arra, hogy befogadja őket. Így alakulnak ki azok a mechanizmusok, amelyek a diaszpóraközösségeket konzervatívabbá teszik, mint az otthoni közösségeiket. Míg a saját országukban megengedhetik maguknak, hogy a szomszédhoz képest liberálisabb életmódot éljenek, addig a diaszpórában a közösségi határok fenntartása mindennél fontosabb lesz, mert ez az egyetlen biztos támpont. Ez pedig ördögi körhöz vezet: a befogadó társadalomban megszületik az áldozathibáztatás, a fundamentalista muszlim sztereotípiája, ami például a nőket a kendőviselésre kényszeríti, és ez az arabokról alkotott kép még távolabb taszítja a helyi társadalmakat a valódi keveredés lehetőségétől.”

Ami a diaszpórán belüli generációs különbségeket illeti, Árendás szerint ennek az egyik klasszikus antropológiai magyarázata, hogy „a csoport idősebb generációja úgymond felelős azért, hogy a csoporthatárok megmaradjanak, a fiatalok feladata pedig az, hogy ezeket a határokat feszegessék”.

photo_camera Jelenet a Mesék rólunk, nekik című filmből

Az biztos, hogy nem megoldás, ha az iskola asszimilálni akarja a bevándorló gyerekeket

„Ezeknek a félig hatékony európai oktatási rendszereknek az egyik nagy bűne a félresikerült integráció. Nehéz megmondani, hogy mi lenne jó, de semmiképpen nem az a módszer, ami asszimilálni próbálja a bevándorló gyerekeket” – reflektált Árendás a Verzió filmfesztivál egy másik filmjére, aminek magyarul Iskola, németül Favoriten a címe, és amit szombat este 6 órakor vetítenek a Művész moziban. A Favoriten cím Bécs egyik főleg bevándorlók által lakott kerületére utal, ahol Ruth Beckermann dokumentumfilmes három éven át követett egy bécsi alsó tagozatos osztályt.

photo_camera Jelenet az Iskola című filmből

A film azzal kezdődik, hogy felsorolják az osztályba járó gyerekek neveit, akik között egyetlen német név sem szerepel, viszont van közöttük Beid, Hafsa, Melissa, Manessa és Mohammad. Árendás kérdése, hogy hasonlóan a Magyarországon tapasztalható szegregációhoz, szabad-e oktatási rendszert így megszervezni és egy osztályba összezárni a németül nem tudó gyerekeket, akiknek a szüleik ─ ezt a filmből tudjuk meg, amikor a gyerekek elmesélik, hogy mit dolgoznak ─ kivétel nélkül alacsony presztízsű munkákat végeznek. „Ők persze azzal védekeznek, hogy a lakóhelyi szegregáció miatt alakult így az osztály, de egy világváros közepén ezzel azért lehetne mit kezdeni. És valószínűleg nem is nagyon bánják az oktatásért felelős döntéshozók, hogy így alakult, mert így legalább nem panaszkodnak az osztrák szülők, hogy túl sok a muzulmán gyerek az osztályban.” Árendás szerint nehéz lenne példát hozni arra, ahol ezt jól csinálják, „mert ahhoz radikálisan fel kellene forgatni az oktatási rendszereket, de ha alapvetően a gyereket állítják a középpontba, és a tanítás az ő szükségleteikre reagál, akkor már sokat tettünk az integráció érdekében”.

A Bécs gettójának számító Favoritenben a tanárok között is nagy arányban vannak bevándorló hátterűek. „El tudom képzelni, hogy az osztrák tanárok nem is szívesen jönnek ebbe a kerületbe tanítani, így aztán valamiféle természetes kontraszelekcióval kerülnek ide a bevándorló hátterű tanárok, ami végül is jól is sül el, hiszen ez win-win helyzet mindenkinek” – utalt Árendás arra, hogy a filmben szereplő tanító néni maga is török származású.

photo_camera Jelenet az Iskola című filmből

„A film nagyon jól mutatja meg, hogy milyen cukik ezek a gyerekek, milyen aranyosan tanulnak németül, a tanító néni is milyen jó, hogy török, és hogy itt mindenki szereti egymást, békesség van és nyugalom. Aztán pedig gyorsan arcul csap a valóság, amikor a második osztály végén először kell már osztályzatért dolgozatot írni. A gyerekek hatalmas nagy, ártatlan szívvel belevetik magukat a dolgozatírásba, aztán sorba jönnek az egyesek és a könnyek. Valahol itt rejlik ennek a rendszernek a kegyetlensége: eljátsszuk azt, hogy még van idő, és milyen jó, hogy most már ezt is tudod mondani németül, meg azt is, de közben nem adnak nekik átmeneti időt, ami után már tényleg el lehet engedni a kezüket, amikor már úgy tudnak németül, hogy egyedül is tudnak a tananyaggal haladni. Ehelyett egyszer csak van egy snitt, és onnantól kezdve ugyanarra a startvonalra vannak ráállítva, mint bármelyik német anyanyelvű gyerek. A filmben látható szülői fogadóórák is arról szónak, hogy a szülők bejönnek nagy bociszemekkel, és mondják, hogy ők szeretnék, ha negyedik osztály után gimnáziumba mehetne a gyerekük, aztán az otthon mondjuk mesterdiplomát szerzett szülőket sokkolja, hogy erre a gyereknek semmi esélye és a legjobb esetben is csak szakközépbe mehet ötödiktől.”

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: