Magyar arany is született a világ legnagyobb sajtversenyén

47 országgal és 4786 különböző sajttal az idei volt a brit Guild of Fine Food eddigi legnagyobb sajtversenye, amelyen a világ minden tájáról indulnak – még magyar nevezők is akadtak, sőt, a magyar Breier Farm 9 hónapos Pilisi sajtja, illetve a Caritas Vidékfejlesztés Gyergyói kézműves sajtja még aranyérmet is érdemelt. A magyar Sajtkészítők Egyesülete szombaton adta hírül, hogy a tagjai a két arany mellett 9 ezüstöt és 8 bronzérmet is begyűjtöttek. Ezüstöt érdemelt a Csíz Sajtműhely és az Etyeki Kecskesajt Manufaktúra és a Szarvasi Agrár Zrt. 2-2 sajtja, valamint az Alpokalja Sajt, a Pipitér Sajtműhely és a Breier Farm 1-1 tétele.

Az év sajtjának a portugál Quinto do Pomar tételét, a Queijo de Ovelha Amenteigadót választották, az év második és harmadik legjobb sajtja is Svájcban készült. A 240 tagból álló zsűriben sajtszakértők, szakácsok, sajtkereskedők és gasztronómiai újságírók is helyet kaptak. Az angol sajtok viszont az egész versenyből kimaradtak.

photo_camera Zajlik a verseny Fotó: Guild of Fine Food / Paulo Fernandes

Az álomgyilkos Brexit

„Ilyesmi soha nem történhetett volna meg a Brexit előtt” – nyilatkozta John Farrand, a Guild of Fine Food igazgatója, aki nem érti, hogy hogyan akadhatott meg 67 termelő 252 sajtja a vámon. James Grant sajtítész szerint ez azért is rettentő nagy kár, mert a brit sajtvilág elképesztő átalakuláson esett át az utóbbi években, az ország sajtkészítői pedig hihetetlen energiát fordítottak arra, hogy Nagy-Britanniát visszahelyezzék a világ sajttérképére. Grant szerint az angol sajtok távolmaradása nem csak az angol sajtkészítőknek volt fájdalmas csapás, hanem az egész sajtszakmának is.

Farrand szerint érthetetlen, hogy mi történhetett, mert még olyan országokból is megérkeztek a nevezett sajtok, ahonnan általában nehezebb elintézni a behozatalt – például Dél-Afrikából vagy Japánból. Farrand szerint bár néha megesett, hogy néhány tétel nem érkezett meg a versenyre, a World Cheese Awards szervezői mindig nagy gondot fordítottak rá, hogy ez minél ritkábban fordulhasson elő.

A sajtversenyt a 36. éve rendezik meg, a World Cheese Awards a világ legnagyobb ilyen típusú megmérettetése, de az idei mezőny még a szokásoshoz képest is nagynak számított. Grant szerint szörnyű, hogy az angolokat megfosztották a győzelem lehetőségétől, ez ugyanis fenekestül felforgatja egy sajtkészítő életét, és biztos benne, hogy a mostani győztes is új emberként ébredt a győzelem másnapján.