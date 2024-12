Egész arzenálnyi vaskori fegyvert találtak Dániában

„Már az első felmérések után tudtuk, hogy valami rendkívülire bukkantunk, de az ásatások minden várakozásunkat felülmúlták. Már az előkerült fegyverek száma is döbbenetes, de a legérdekesebb az, hogy rajtuk keresztül bepillanthatunk a vaskor mindennapjaiba és társadalmi berendezkedésébe” – lelkendezett Elias Witte Thomasen, az ásatás vezetője a Vejle Múzeum sajtóközleményében. A lelet valóban gazdagnak számít: a régészek összesen 119 lándzsát, 8 kardot, 5 kést, 3 nyílhegyet, 1 fejszét, 1 különleges ritkaságnak számító láncinget, legalább két nyakperecet, egy zablát és egy kürt maradványait tárták fel.

photo_camera Fegyverek és a láncing az ásatáson Fotó: Vejle Museums

Az arzenál nem egy kovácsműhely vagy egy katonai barakk maradványai közül kerültek elő, hanem valószínűleg egy egykori befolyásos törzsfőnök otthonának romjai közül, ahová áldozatként helyezték el őket. A fegyverek mellett legalább két arany brakteáta maradványai is előkerültek. Az egyoldalas aranyvereteken látható motívumok nagyban hasonlítanak a néhány évvel ezelőtt előkerült vindelevi kincsben találhatóékra, sőt, az egyik érmén ábrázolt vaskori uralkodót különös mintájú ruhában ábrázolják, ami a régészek szerint akár egy ahhoz hasonló láncing is lehet, mint amilyen a mostani feltárások során előkerült.

photo_camera A vindelevi kincsben talált brakteáta láncinges alakja Fotó: Nikita Helena Andersen / Vejle Museums

Nagyúr otthona lehetett

Ez magában is ritkaságnak számít: nagyon kevés vaskori láncing maradt fenn Skandinávia területéről, ami nem is csoda, hiszen az elkészítésük komoly szakértelmet és hosszú időt vett igénybe, ennek megfelelően drágák is voltak, és csak a harcosok elitje birtokolhatott ilyesmit. A néhány előkerült példányt sírokban vagy lápokban találták, ez az első eset, hogy fegyveráldozatban maradt fenn belőlük. A drága láncing mellett a nyakperecek maradványai is arra utalnak, hogy gazdag és befolyásos ember lakhatott itt, ezek az ékszerek ugyanis a hatalmat szimbolizálták.

photo_camera A helyszínen talált nyakperec-töredék Fotó: Vejle Museums

A leletek alapján úgy tűnik, hogy nem is egy, hanem két fegyveráldozatról van szó: az egyik feltárt épületben az építkezés előtt, a tetőt tartó oszlopok köré helyezték el a fegyvereket, a másikban pedig épp fordítva, bontáskor, a kiemelt oszlopok gödreibe temették vissza őket. A falu a csontok, kovakövek és egyéb előkerült apróságok tanúsága szerint nagyjából 1000 éven át lakott lehetett, a virágkorát pedig a 400-as években élhette. A régészek azt remélik, hogy a további feltárásokból és a leletek további vizsgálatából kiderülhet, hogy honnan származnak a fegyverek. A tárgyakat jövőre állítják ki a Vejle Múzeumban.