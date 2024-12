Állati firkáló, avagy tömd ki a szurikátát, a hóbaglyot és a csibét!

A Pixelino családi játékban pixeles állatokat kell tetrisz alakzatokkal és kisebb poliominó alakzatokkal kitölteni. A játék érdekessége, hogy többnyire két lehetőség van felkínálva, amikből választani lehet: vagy két nagyobb elemet használhatunk, vagy egy kisebbet. Nyilvánvalóan jobb lenne mindig a többet és nagyobbat választani, néha mégis rékényszerülünk a másik választásra, mert a kisebb lyukakat is be kell tömjük valamivel. A kérdés az, hogy ki taktikázik jobban, avagy mikor érdemes megelégedni a kisebb, de megfelelőbb alakú elemek választásával. Bár az öt fővel is játszható játéknak van egyszemélyes változata is, az alábbiakban egy olyan feladvány látható a játék kártyáinak felhasználásával, ami eredetileg nem része a társasjátéknak.

223. feladvány: Pixelino állatok

A Pixelino társasjáték 38 állatkártyájából három kártya látható alább, amiket ki kéne tölteni. A kitöltéshez az állatok alatt látható nyolc ún. firkakártyát kell használnunk. Mindegyik kártyán poliominó alakzatokat láthatunk egy szaggatott vonal két oldalán. Minden firkakártya esetében el kell döntenünk, hogy a szaggatott vonal alatti vagy feletti alakzatot vagy alakzatokat használjuk. Minden választott alakzatot használnunk kell, azaz tükrözve vagy forgatva berajzolhatjuk egy állatba őket.

photo_camera Három laminált állatkártya és nyolc firkakártya a Pixelino társasjátékból

Hogyan kell választani, hogy mindhárom állatot maradéktalanul ki tudjuk tölteni a választott alakzatokkal? Az alakzatok természetesen nem fedhetik egymást és nem is lóghatnak túl az állatok határvonalán

Tipp chevron_down Vegyük észre, hogy a legtöbb firkakártya egyik oldalán két tetrisz alakzat szerepel, míg a másik oldalon egy három kis négyzetből álló alakzat. Ha tehát szisztematikusan szeretnénk megoldást találni, akkor érdemes figyelembe venni az állatok területének néggyel való osztási maradékát egységnégyzetekben mérve. Az eseteket pedig aszerint érdemes végigvenni, hogy hány darab 1x1-es kis alakzatot használunk fel a firkakártyákról.

Megoldás chevron_down Egy lehetséges megoldás az alábbi. Ha te tudsz más megoldást, ami ettől lényegesen különbözik, akkor küldd el az eszventura@qubit.hu címre! photo_camera Illusztráció: Gáspár Merse Előd

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus, kognitív kutató, társasjáték-fejlesztő és bűvész.